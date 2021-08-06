FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +17
73.13р86.46р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
Печать

«Урбан баттл»: смотрите финал экстремального тест-драйва на «Фонтанке»

В Петербурге подводят итоги соревнования стрит-спортсменов — «Урбан баттла» от Tele2. 7 августа в пространстве «Севкабель Порт» покажут лучшие трюки проекта и назовут лучших. «Фонтанка» будет транслировать финал в прямом эфире.

Фото: Tele2
ПоделитьсяПоделиться

Смотрите в субботу в рубрике «Спорт» и в официальном сообществе «Фонтанки» «ВКонтакте» с 11:00 до 17:00.

Баттл объединил райдеров, фрираннеров, скутеристов и всех, кто готов испытать улицу на скорость. На уличных площадках они устроили зрелищные заезды и стримили происходящее в соцсетях, чтобы проверить мобильный интернет Tele2. Стрит-спортсмены получили не только кайф — их ждут еще и весомые призы как командные, так и в индивидуальных зачетах.

«Фонтанка» показывала выступления петербургских команд. Теперь жюри и зрители выберут победителей. Финал второго сезона проекта покажем 7 августа с 11:00 до 17:00 в рубрике «Спорт» и в группе «ВКонтакте» нашего издания.

Новости компании

Фото: Tele2

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний