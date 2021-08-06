«Урбан баттл»: смотрите финал экстремального тест-драйва на «Фонтанке»

Смотрите в субботу в рубрике «Спорт» и в официальном сообществе «Фонтанки» «ВКонтакте» с 11:00 до 17:00.

Баттл объединил райдеров, фрираннеров, скутеристов и всех, кто готов испытать улицу на скорость. На уличных площадках они устроили зрелищные заезды и стримили происходящее в соцсетях, чтобы проверить мобильный интернет Tele2. Стрит-спортсмены получили не только кайф — их ждут еще и весомые призы как командные, так и в индивидуальных зачетах.



«Фонтанка» показывала выступления петербургских команд. Теперь жюри и зрители выберут победителей. Финал второго сезона проекта покажем 7 августа с 11:00 до 17:00 в рубрике «Спорт» и в группе «ВКонтакте» нашего издания.

