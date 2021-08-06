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Грибники собирают уже по 150 подосиновиков в самом Петербурге

Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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Грибы начали расти, но пока только местами. Больше всего их в Тихвинском районе Ленинградской области. В остальных пока единицы, и только опытные грибники могут найти больше, рассказали «Фонтанке» 6 августа в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

Так, петербурженка Ирина, хорошо знающая Курортный район, вчера за час набрала там 150 красных и 9 белых.

Это пока необычная ситуация для окрестностей Петербурга, отмечают в сообществе. И завидуют жителям Тихвинского района, которые с начала августа собирают по 100 — 200 белых.

Однако погода даёт надежду на то, что рост усилится: август, по прогнозам синоптиков, будет дождливым.

Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

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Комментарии (4)

Роберто
А разве у нас не ввели налог на сбор ягод и грибов? Вроде что-то такое было?
А тут на тебе, в открытую постят свои «бесплатные» трофеи…
shushu
такие мелкие собирает, не подождать когда вырастут.
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