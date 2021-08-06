Грибы начали расти, но пока только местами. Больше всего их в Тихвинском районе Ленинградской области. В остальных пока единицы, и только опытные грибники могут найти больше, рассказали «Фонтанке» 6 августа в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».



Так, петербурженка Ирина, хорошо знающая Курортный район, вчера за час набрала там 150 красных и 9 белых.

