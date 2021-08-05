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Петербургские синоптики рассказали о погоде в августе. Вам точно пригодится хороший зонт

Стало известно, какая погода будет царить в Петербурге в августе

В последний летний месяц над Северо-Западом России тон погоде будут задавать циклоны. В связи с этим в Петербурге установится умеренно тёплая погода с чередованием дождливых и засушливых периодов. Об этом 4 августа рассказала синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мишуловина.

По её словам, среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 1 — 3 градуса выше нормы, месячная сумма осадков — немного выше нормы. В первую и вторую декады днём будет от 18 до 23 градусов тепла, в остальные же дни прогрев может достигать 24 — 28 градусов.

«В ночные часы температура воздуха будет понижаться до +11 … +16 градусов. В третьей декаде месяца будет прохладнее: днём — +14 — 19 градусов тепла, в отдельные дни до +20 — 24 градусов. Ночные температуры при этом не превысят 9 — 14 градусов тепла», — подвела итог Мишуловина.

Средняя многолетняя температура воздуха в августе в Петербурге составляет 16,2 градуса. При этом среднесуточная температура воздуха понижается от +17,5 градуса в первой декаде и до +14,9 градуса — в третьей. Месячная сумма осадков — 81 мм, максимальная в году. Суммарная продолжительность солнечного сияния в норме составляет 221 час.

Что касается рекордов, то, по многолетним данным, в Петербурге абсолютный месячный минимум температуры воздуха был отмечен 29 августа 1966 года и составил +1,3 градуса. Самая высокая температура — +37,1 градуса — была зарегистрирована 7 августа 2010 года.

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