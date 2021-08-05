Петербургские синоптики рассказали о погоде в августе. Вам точно пригодится хороший зонт

По её словам, среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 1 — 3 градуса выше нормы, месячная сумма осадков — немного выше нормы. В первую и вторую декады днём будет от 18 до 23 градусов тепла, в остальные же дни прогрев может достигать 24 — 28 градусов.

«В ночные часы температура воздуха будет понижаться до +11 … +16 градусов. В третьей декаде месяца будет прохладнее: днём — +14 — 19 градусов тепла, в отдельные дни до +20 — 24 градусов. Ночные температуры при этом не превысят 9 — 14 градусов тепла», — подвела итог Мишуловина.