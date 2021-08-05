Дожди, пролившиеся над Петербургом и Ленобластью после продолжительной засухи и жары, запустили грибной сезон. Многочисленные посты в соцсетях, опубликованные 5 августа, дают понять, что грибы в лесах есть, но грибников пока больше.
Любители прогулок по лесу с ножом сообщают, что в борах пока сухо, улов небольшой. Тем не менее начало положено. Август обещает быть дождливым, а значит, можно надеяться не на одну удачную тихую охоту.
Петербуржцы рванули в леса, где после проливных дождей полезли грибы
В лесах под Петербургом после дождей пошли грибы
Дожди, пролившиеся над Петербургом и Ленобластью после продолжительной засухи и жары, запустили грибной сезон. Многочисленные посты в соцсетях, опубликованные 5 августа, дают понять, что грибы в лесах есть, но грибников пока больше.