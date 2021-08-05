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Петербуржцы рванули в леса, где после проливных дождей полезли грибы

В лесах под Петербургом после дождей пошли грибы

Дожди, пролившиеся над Петербургом и Ленобластью после продолжительной засухи и жары, запустили грибной сезон. Многочисленные посты в соцсетях, опубликованные 5 августа, дают понять, что грибы в лесах есть, но грибников пока больше.

Любители прогулок по лесу с ножом сообщают, что в борах пока сухо, улов небольшой. Тем не менее начало положено. Август обещает быть дождливым, а значит, можно надеяться не на одну удачную тихую охоту.

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Комментарии (8)

Vilsa777
Проживши долгую жизнь, хочу по опыту отметить всё же, что в жаркие годы даже безусловно съедобные грибы могут стать вашей последней трапезой в этой жизни.
Такие прецеденты были в разные жаркие годы.
Skazochny
прошлые то грибы дожрали?
footballer13
Да нет грибов, вообще. Даже сыроежек и поганок.
Где-то очень-очень локально очень местами что-то совершенно единично.
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