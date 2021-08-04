Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться







Медальная грусть

Всего одну награду взяли отечественные спортсмены в 12-й день Игр в Токио. И хотя это было золото, в общекомандном медальном зачете россияне все равно опустились на шестое место. Победу одержали легендарные синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина в соревнованиях дуэтов. После награждения Ромашина заявила, что это ее последняя Олимпиада.

«У меня планка — Токио, я понимаю, что это мои финальные Олимпийские игры, я не молода. Физические силы не те, что были в 18 лет. Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости, неважно — куда. Теперь я конь опытный! Такой, что сто раз подумает: а надо ли вообще куда-то бежать?» — сказала Ромашина, для которой эта золотая медаль стала шестой в карьере.



Напомним, ее партнерша Светлана Колесниченко — родом из Гатчины. На ее счету теперь две золотых медали Олимпиады, и она уходить пока не собирается.

Гопак в Токио

У сборной Украины праздник. На 12-й день Олимпиады украинцы выиграли первую золотую медаль. Зовут героя — Жан Беленюк. В финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг он победил Виктора Лоринца из Венгрии со счётом 5:1. Победу Беленюк отметил гопаком — украинским народным танцем.

Успех Беленюка, который также является депутатом Верховной рады, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

«Такое долгожданное первое золото для Украины на Олимпиаде-2020 в Токио! Особенно приятно, что его получил наш побратим — блестящий Жан Беленюк. Он уверенно победил в финале по греко-римской борьбе в категории до 87 кг! Спасибо, друг, за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике!» — написал Зеленский в Twitter.

Если кого-то смущает цвет кожи Беленюка, докладываем: он родился в Киеве в 1991 году в семье руандийца и украинки.



Спортсмен дня

Звездой социальных сетей стал 93-килограммовый пловец сборной Палау Шон Дингилиус-Уоллес. В Токио атлет занял 67-е место из 73 возможных. При этом он без шуток герой у себя на родине. Шону принадлежат четыре национальных рекорда в плавании.



The swimmer on the left is Shawn Dingilius Wallace, and he's my new hero. Best name in the Olympics, rocking a dad bod, and finished 4th of 6th - not bad. pic.twitter.com/YiE8NXVSxC — Reed Arvin (@reedarvin) August 2, 2021

Провал дня

Выступление российской скалолазки Юлии Каплиной — настоящая драма. 28-летняя спортсменка не смогла завершить вторую попытку в лазании на скорость. Сперва Каплина показала результат 7,65 секунды, но затем сорвалась в решающий момент, совсем немного не дотянувшись до кнопки, фиксирующей результат.



😢 Обидно до слез. Наша мировая рекордсменка в лазании на скорость Юлия Каплина сорвалась 😱



Вице-чемпионка мира спускалась рыдая. В коронном виде она стала пятой. Впереди – боулдеринг. Поддерживаем Юлю на канале Матч! Страна 📺 pic.twitter.com/x8zYJU4nNL — Матч ТВ (@MatchTV) August 4, 2021

Спустившись на землю, спортсменка расплакалась. Как итог — Каплина не смогла отобраться в финал.

Сглазили

Буквально пару дней назад президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков хвастался, что в сборной России за всю Олимпиаду не было ни одного случая коронавируса, и вот это случилось. Положительный тест сдала единственная каратистка в национальной команде Анна Чернышева.



«Анна, в любом случае спасибо тебе за олимпийскую лицензию для России! Ты и твой тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали все, что было в ваших силах. Мы понимаем, как тебе сейчас нелегко и очень хотим поддержать всей Федерацией! Восстанавливайся, возвращайся, ждем тебя на татами с яркими, как ты умеешь, поединками и новыми победами!» — заявили в пресс-службе Федерации карате России в Instagram.



Африканское чудо

Продолжается скандал вокруг 18-летней намибийки Кристин Мбома, которая сенсационно завоевала серебро Олимпиады в беге на 200 м. Юная спортсменка показала результат 21,81 секунды, что стало новым молодежным мировым рекордом. Дело в том, что у Мбома повышенное содержание тестостерона в организме. И, судя по всему, это с лихвой компенсирует недостатки в технике бега.



Кристин Мбома — человек-интерсекс вариации DSD XY. Другими словами, она обладает мужской комбинацией хромосом при нарушении полового развития. Той же особенностью обладает другая известная африканская бегунья Кастер Семеня. Из-за этого Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила Мбома выступать на дистанции 400 м. Как оказалось, двухсотметровки это правило почему-то не касается. О Мбома еще пару лет назад никто не знал. Девушка жила в африканской деревне и не мечтала об олимпийских медалях.



Теперь к ней есть большие вопросы.

— Я хотел бы призвать провести тщательное обследование, — заявил чемпион Европы в спринте Марцин Урбас. — Пусть докажет, что она женщина. Её преимущество в уровне тестостерона над другими участницами забега видно невооружённым глазом. В строении тела, движении, технике, а также в скорости и выносливости. Она совсем скоро выбежит из 21 секунды на 200 метров и из 47 на 400 метров. Если мы продолжим считать её равной, то это будет несправедливо по отношению к другим бегуньям, которые точно являются женщинами.



Медальный зачет

1. Китай — 32 золотые медали — 22 серебряные — 16 бронзовые (70 всего)

2. США — 25–31–23 (79)

3. Япония — 21–7–12 (40)

4. Великобритания — 15–18–15 (48)

5. Австралия — 15–4–17 (36)

6. Россия — 14–21–18 (53)

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

