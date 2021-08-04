FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +21
72.79р86.41р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
5
Печать

Эстония подготовила план закрытия части границы из-за наплыва мигрантов

Власти Эстонии заявили о готовности к превентивным действиям в случае наплыва нелегальных мигрантов, пишет 4 августа ERR.

По словам главы МВД Кристьяна Яани, Департамент полиции и погранохраны (PPA) разработал три плана действий, которые будут задействованы в зависимости от степени тяжести миграционного кризиса на границе.

«Я показывал эти планы действий также и правительству, и правительство подтвердило принципиальную готовность к тому, что если придется задействовать такие сценарии, то для этого будут и деньги, потому что дополнительные финансовые ресурсы обязательно потребуются, если, к примеру, нужно будет закрыть границу», — рассказал Яани.

Глава МВД Эстонии отметил, что самой экстремальной будет ситуация, при которой потребуется также перекрыть южную границу Эстонии с Латвией.

Сейчас Эстония обустраивает границу с Россией. Из 338 километров 76 километров проходит по реке Нарва, а еще 127 — по Чудскому озеру, протяженность сухопутной границы, заросшей лесом, составляет 135 км. В 2020 начали первый этап обустройства, завершить весь процесс планируется к 2026 году.

«Инфраструктура, которая появится на эстонской границе, включая ограждение, будет прочной, и ее нельзя будет так просто преодолеть. Помимо физического барьера, в будущем заметно большую роль в безопасности границы начнут играть мониторинговая техника и прочее оборудование, при поддержке которого попытки незаконного пересечения границы можно выявлять до того, как кто-то вообще успеет перелезть через ограждение или сквозь него», — сказал Яани.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Alexey Petrov
как же они ошибаются. самой экстремальной будет не та ситуация при которой потребуется перекрыть южную границу с Латвией. самой экстремальной ситуация станет тогда когда потребуется перекрыть северную морскую границу с Финляндией
Dazdraperma
135 км забора они будут делать 6 лет . И эти люди рассказывают нам про низкую производительность и отсталые технологии в России
265027801
Да уж лучше так. Они хоть работать будут, чем африканские мартышки
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний