Эстония подготовила план закрытия части границы из-за наплыва мигрантов

Власти Эстонии заявили о готовности к превентивным действиям в случае наплыва нелегальных мигрантов, пишет 4 августа ERR.
По словам главы МВД Кристьяна Яани, Департамент полиции и погранохраны (PPA) разработал три плана действий, которые будут задействованы в зависимости от степени тяжести миграционного кризиса на границе.
«Я показывал эти планы действий также и правительству, и правительство подтвердило принципиальную готовность к тому, что если придется задействовать такие сценарии, то для этого будут и деньги, потому что дополнительные финансовые ресурсы обязательно потребуются, если, к примеру, нужно будет закрыть границу», — рассказал Яани.
Глава МВД Эстонии отметил, что самой экстремальной будет ситуация, при которой потребуется также перекрыть южную границу Эстонии с Латвией.
Сейчас Эстония обустраивает границу с Россией. Из 338 километров 76 километров проходит по реке Нарва, а еще 127 — по Чудскому озеру, протяженность сухопутной границы, заросшей лесом, составляет 135 км. В 2020 начали первый этап обустройства, завершить весь процесс планируется к 2026 году.
«Инфраструктура, которая появится на эстонской границе, включая ограждение, будет прочной, и ее нельзя будет так просто преодолеть. Помимо физического барьера, в будущем заметно большую роль в безопасности границы начнут играть мониторинговая техника и прочее оборудование, при поддержке которого попытки незаконного пересечения границы можно выявлять до того, как кто-то вообще успеет перелезть через ограждение или сквозь него», — сказал Яани.