Эстония подготовила план закрытия части границы из-за наплыва мигрантов

Власти Эстонии заявили о готовности к превентивным действиям в случае наплыва нелегальных мигрантов, пишет 4 августа ERR.

По словам главы МВД Кристьяна Яани, Департамент полиции и погранохраны (PPA) разработал три плана действий, которые будут задействованы в зависимости от степени тяжести миграционного кризиса на границе.



«Я показывал эти планы действий также и правительству, и правительство подтвердило принципиальную готовность к тому, что если придется задействовать такие сценарии, то для этого будут и деньги, потому что дополнительные финансовые ресурсы обязательно потребуются, если, к примеру, нужно будет закрыть границу», — рассказал Яани.