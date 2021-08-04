Жители юго-запада не могут спать из-за летающих над домами самолетов. Роспотребнадзор выдал предостережение Пулково

Фото: читательница «Фонтанки» Алла Карпенко Поделиться Поделиться







Аэропорт при этом заявил, что он тут ни при чем, так как осуществляет деятельность только на земле. Пока структуры пытаются разобраться, кто виноват и есть ли действительно шум, одни улетают в теплые края, а другие продолжают просыпаться по ночам.

Если кого-то и захватывает романтика от гула из облаков, то точно не жителей в районе Пулково. Строчку «Сколько в моей жизни было этих самолетов» из песни Земфиры они понимают буквально. В социальных сетях на шум жалуются жители микрорайонов Ульянка, Лигово, Горелово, Дачное, жилого комплекса «Солнечный город», с улиц Тамбасова, Партизана Германа, проспекта Маршала Жукова и других.



Воздушное движение над Петербургом изменилось в феврале 2017 года. Это стало очередным шагом по подготовке Пулково к растущему пассажиропотоку. В 2019-м вносились очередные корректировки. В 2020 году, как утверждают местные, было поспокойнее. Некоторое облегчение дала пандемия коронавируса. «Это началось, когда изменили трассу полетов и путь самолетов стал проходить через наши дома. В прошлом году было получше, а сейчас постоянные взлеты с интервалом в 3–4 минуты. Рев продолжается и всю ночь. Это низкие частоты. Детям очень трудно спать. Весь юго-запад находится под этим колпаком, никуда от этого не деться, мы не можем стереть аэропорт», — сказала местная жительница Наталия Белихова. Каждый новый заход в небо, а их бывает больше двух сотен в день, для местных «это боль, привыкнуть к которой, — невозможно». Раньше, по словам Светланы Котиковой, взлет происходил за железной дорогой, над полями, а сейчас — над густонаселенным районом. Особенно нелегко, как признается Ольга Апанасенко, было этим жарким летом. «Люди открывали ночью окна, но рёв самолётов часто не давал уснуть. Опасно, что они летают прямо над жилыми домами, детскими садами и школами», — сказала она. «У Пулково, чтобы минимизировать шумовое влияние, есть график, согласно которому, взлетать и садиться самолеты должны то со стороны Шушар, то с Ульянки. По Flightradar24 мы видим, что взлетают они только со стороны Ульянки и с ближней полосы», — добавила Белихова.



Роман Чернов

Летом 2019 года жители обратились в региональный Роспотребнадзор, который сообщил, что подведомственным Центром гигиены и эпидемиологии в точках, приближенных к адресу, указанному в обращении, выявлены превышения эквивалентных и максимальных уровней шума. «В обращении я ставила свой адрес, на Маршала Жукова, 72. Это Кировский район. Если тут превышения, то что же у людей, которые живут на Тамбасова», — уточнила Белихова.

А на Тамбасова вот так. Как утверждает местный житель Роман Чернов, больше всего шумит Boeing 777 авиакомпании Emirates Airlines, который выполняет рейсы в Дубай.

Роман Чернов

Если одни винят в происходящем изменение схемы полетов или использование ближней к городу полосы, то автор этого видео считает, что самолеты якобы перестали использовать быстрый набор высоты при взлете. «Такой метод очень затратен по топливу, и авиакомпании, скорее всего, проплатили постепенный набор высоты, что мы и имеем», — утверждает он.

На очередное обращение от жителей в Роспотребнадзор этим летом ответ поступил из другого ведомства. Управление государственного авиационного надзора и обеспечения транспортной безопасности по СЗФО подтвердило, что Роспотребнадзор фиксирует превышение шума, но в его же обязанности входит с этим разобраться. Там также посоветовали сообщить о бездействии органов в прокуратуру. «Шум от самолетов относится к физическим факторам санитарно­-эпидемиологического благополучия населения. Ваше обращение было получено управлением непосредственно от Роспотребнадзора, то есть от органа, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов. Вопросы о ненадлежащем рассмотрении обращений граждан относятся к компетенции Прокуратуры РФ», — говорится в ответе УГАН НОТБ СЗФО Ространснадзора.



Минимальная высота полета, как уточнили там, по стандартным маршрутам прибытия в Пулково до выхода воздушного судна на этап захода на посадку составляет 760 метров, в том числе над жилыми кварталами. В настоящий момент маневрирование всех воздушных судов в районе аэропорта «осуществляется с соблюдением обязательных требований с выдерживанием высотного профиля пролета над жилыми кварталами».

В конце июля Роспотребнадзор все же отреагировал на обращения жителей и превышение показателей и выдал главному оператору аэропорта «Пулково» — юридическому лицу ООО «Воздушные Ворота Северной столицы» — предостережение о «недопустимости нарушения обязательных требований законодательства». Однако, по словам источника «Фонтанки», знакомого с ситуацией, предостережение носит лишь формальный характер. «Оно ни к чему не обязывает. Из ряда «а-та-та, смотрите, не нарушайте закон». Это просто акт реагирования, и до ноября у Пулково есть время ответить на него», — сказал собеседник.

В пресс-службе Пулково на претензии жителей ответили, что аэропорт занимается обслуживанием воздушных судов и пассажиров исключительно на земле, а воздушное пространство и воздушные пути находятся в ведении Министерства транспорта РФ. Предмет претензий Роспотребнадзора там обещали уточнить, но на момент публикации комментарий предоставлен не был.



Расположение взлетно-посадочных полос с востока на запад в Пулково, как заявили в подведомственном Минтрансу ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», существует с 1973 года и остаётся неизменным по настоящее время. Заходы на посадку и вылеты выполняются по утвержденным схемам маневрирования, а линии пути начального участка схем прилета и вылета «жестко привязаны к местоположению и направлению ВПП и не могут быть изменены».

Как писала «Фонтанка» в 2017-м году, когда жалобы на шумящие самолеты впервые появились, британский аэронавигационный провайдер NATS провел собственные измерения уровня шума различных типов самолетов на разных высотах. По их данным, на высоте 1400 футов (около 420 метров) Airbus A319 шумит на 67,7 децибела, А320 — на 64,9 децибела. С ростом высоты шум стихает. На 3500 футов (около 1100 метров) А319 шумит уже на 64,4 децибела, а на 3700 футов (тоже около 1100 метров) А320 выдает 64,7 децибела. Дальше — тише. Так, на 9000 футов (около 2700 метров) А319 слышно лишь на 45,8 децибела.



Очередные изменения в схему воздушных подходов были внесены в 2019 году. Согласно ей, путь самолетов лежит над юго-западной частью КАД, где расположены густонаселенные кварталы. Направление при этом может меняться, но здесь коррективы может добавлять только ветер. При этом вырасти новые дома на пути следования самолетов просто так не могут, строительство должно согласовываться с Росавиацией.



Фото: Федеральное агенство Воздушного транспорта Поделиться Поделиться







«Полеты в Красносельском и Кировском районах не нарушают воздушное законодательство РФ. Для снижения уровня шума в наиболее густонаселенных районах города (Дачное, Ульянка, Лигово, Шушары) в ночное время для производства полетов используется ИВПП1 (28Л\10П) (дальняя от города взлетно-посадочная полоса. — Прим. ред.), однако в определенные периоды времени это невозможно по техническим причинам, например из-за ремонта покрытия», — заключили в госкорпорации.

Помимо этого, предусмотрены специальные процедуры выполнения взлета и посадки, которые помогают снизить шум, и ответственность за их соблюдение ложится не на аэропорт, а на экипаж каждого отдельного самолета. Что именно это за процедуры, там посоветовали почитать в сборниках аэронавигационной информации. «Отклонение от противошумовых процедур допускается только по условиям безопасности полетов», — добавили там.



Если нарушения и есть, то ими готова заняться Санкт-Петербургская транспортная прокуратура, но пока работать там не с чем, так как одного предостережения от Роспотребнадзора недостаточно. Для установления превышения допустимой нормы шума и его источника необходимо провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу в конкретных квартирах. «Если экспертиза Центра гигиены и эпидемиологии подтвердит, что источником шума являются воздушные суда, то к виновнику принимаются меры реагирования. По поводу предостережения Роспотребнадзора прокуратура запросила все материалы для изучения и оценки», — добавили там.

Только вот, по словам Натальи Белиховой, эксперты центра не раз выходили на ее адрес и делали замеры, но «о цифрах не докладывали». «Фонтанка» запросила комментарий у регионального Роспотребнадзора, но он предоставлен не был. «Они выявили превышение показателей, о чем сами и пишут, но в итоге ничего не сделали, — продолжила она. — И пока одни будут улетать греться в теплые страны над нашими домами, мы не сможем жить спокойно и будем просыпаться по ночам».

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»