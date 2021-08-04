Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за глобального энергоперехода

Как сообщает 4 августа РБК со ссылкой на письмо чиновника с предложением собрать конфиденциальный семинар для обсуждения этой проблемы, Чубайс считает, что мировая экономика вступила в период технологической революции, «сопоставимой только с процессами конца XVIII — начала XIX века». Он отмечает, что имеет в виду не четвертую промышленную революцию, а то, что называется глобальным энергопереходом.



Изменения в течение ближайшего десятилетия приведут к страновой перегруппировке, не позже конца 2020-х годов появится группа лидеров, которые определят мировую элиту ХХI и, вероятно, следующего века, считает Чубайс.



«В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед нею открываются», — рассуждает он в письме.



Энергопереход связан с постепенным отказом ведущих экономик мира от угля, нефти и газа в энергетике. Евросоюз планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году, США держат курс на отказ от углеводородов, а Китай сокращает объемы потребления угля. Последствия энергоперехода в первую очередь ударят по российским экспортерам, проблемы которых могут стоить стране 10% ВВП, отмечал ранее Чубайс. При этом Россия сможет нарастить поставки водорода в ЕС и раскрыть потенциал своих климатических ресурсов для удаления СО2.

