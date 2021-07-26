Чубайс: Россия может потерять 10% ВВП из-за отказа мира от углеводородов

Он отметил, что Евросоюз планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году, США тоже держат курс на отказ от углеводородов, а Китай сокращает объемы потребления угля. Энергопереход в первую очередь ударит по российским экспортерам.

Потери российской экономики от отказа ведущих экономик мира от угля, нефти и газа в энергетике могут составить 10% ВВП. Такое мнение 26 июля высказал специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на семинаре «Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?».

«Экспорт и есть та уязвимая зона, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода. Последствия энергоперехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные: речь идет о 10% ВВП. Это более чем серьезно», — цитирует Чубайса РБК.

Он добавил, что сейчас доходы от экспорта углеводородов составляют 40% ВВП страны.

При этом энергопереход повлечет не только потери для России, но и новые возможности, считает спецпредставитель президента. Отказ от углеводородов позволит нарастить поставки водорода в ЕС. По оценке Чубайса, «масштабы этой возможности для России» к 2030 году приблизятся к 20–30 млрд долларов в год. Еще одна возможность касается климатических проектов. Он усомнился в том, что в мире есть еще одна страна, которая может предложить такой объем климатического ресурса для удаления СО2, как Россия.