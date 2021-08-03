Оппозиционного кандидата Федосеева не пускали в избирком Кировского района, пока не закончилось время сдачи подписей для выдвижения

Самовыдвиженец Савва Федосеев не смог сдать подписи для регистрации кандидатом в 17-м округе на выборах в Законодательное собрание города в избирательную комиссию №7 Кировского района Петербурга. Об этом 3 августа «Фонтанке» сообщил член городской избирательной комиссии Виктор Воробьев.



«Федосеев приехал в 17:40 сдавать подписи, но в администрацию района на третий этаж, где расположена территориальная избирательная комиссия, ни меня, ни его не пустили. После долгих споров с охранником и звонка в городскую избирательную комиссию нам всё-таки разрешили подняться на третий этаж, однако это было уже после 18 часов, на этом основании у него отказались принять подписи», — сообщил Воробьёв.