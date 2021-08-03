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Оппозиционного кандидата Федосеева не пускали в избирком Кировского района, пока не закончилось время сдачи подписей для выдвижения

Самовыдвиженец Савва Федосеев не смог сдать подписи для регистрации кандидатом в 17-м округе на выборах в Законодательное собрание города в избирательную комиссию №7 Кировского района Петербурга. Об этом 3 августа «Фонтанке» сообщил член городской избирательной комиссии Виктор Воробьев.

«Федосеев приехал в 17:40 сдавать подписи, но в администрацию района на третий этаж, где расположена территориальная избирательная комиссия, ни меня, ни его не пустили. После долгих споров с охранником и звонка в городскую избирательную комиссию нам всё-таки разрешили подняться на третий этаж, однако это было уже после 18 часов, на этом основании у него отказались принять подписи», — сообщил Воробьёв.

В территориальной избирательной комиссии №7 на звонок «Фонтанки» не ответили: мобильный телефон председателя Виктора Шишкина оказался выключен, городской телефон избиркома не отвечает. Член городской избирательной комиссии Марина Жданова, курирующая эту территорию, сообщила «Фонтанке», что в избиркоме Кировского района идёт приём документов, однако на уточняющие вопросы отвечать отказалась, сославшись на занятость.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что избирательные комиссии районов снимают с выборов оппозиционных кандидатов, в том числе от партии «Яблоко».

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Комментарии (7)

gorizont_sobytiy
Гнать поганой метлой гр. Макарова (обоих, кстати: и из Кгиоп также), создавшего пошлую и примитивную систему «непущения» разных кандидатов в депутаты. Макаров, ты не город любишь, и не демократию; ты - уходящий навсегда, к счастью, тип руководителя… Такой же уходящий, как гр. Беглов, скушавший тебя. Оба Макарова как бараны на новые ворота смотрят на памятник Николая 1, и «хавают» отвратительно-долгую работу РМ «Наследия» на Исаакиевской площади. Все не Ленинградцы
Юра Алекс
Элла Памфилова отметила, что ЦИК создает "максимально удобные условия для партий и кандидатов" для того, чтобы не возникало сомнений в том результате, "который будет достоверно отражаться именно избирателями"....
265032901
Феерично упустил свой шанс... Приехать сдавать подписи в последний день за 20 минут до закрытия это вообще нормально? На что он рассчитывал?
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