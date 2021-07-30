В «Единой России» не уверены в честности сбора подписей РПСС на выборах в ЗакС

Представитель «Единой России» в петербургском горизбиркоме Наргис Ахадова усомнилось в честности сбора подписей в поддержку выдвижения Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Об этом она заявила в ходе заседания комиссии 30 июля.



«Я вчера спросила у представителя партии, где они собирали подписи. Он ответил, что в метро. Я первый раз об этом слышала. Где бы это ни происходило, нам нужно убедиться в корректности этих подписей», — отметила она.

В беседе с «Фонтанкой» она заметила, что видела подписные листы РПСС, и у неё сложилось впечатление, что они нарисованы одной рукой.