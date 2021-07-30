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В «Единой России» не уверены в честности сбора подписей РПСС на выборах в ЗакС

Представитель «Единой России» в петербургском горизбиркоме Наргис Ахадова усомнилось в честности сбора подписей в поддержку выдвижения Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Об этом она заявила в ходе заседания комиссии 30 июля.

«Я вчера спросила у представителя партии, где они собирали подписи. Он ответил, что в метро. Я первый раз об этом слышала. Где бы это ни происходило, нам нужно убедиться в корректности этих подписей», — отметила она.

В беседе с «Фонтанкой» она заметила, что видела подписные листы РПСС, и у неё сложилось впечатление, что они нарисованы одной рукой.

Партия РПСС стала первой партией, которая сдала подписи для регистрации в избирательную комиссию. Им нужно было собрать за несколько недель 20 тысяч подписей. Предполагается, что к проверке их будет подключен специальный аппаратный комплекс Центризбиркома и почерковеды МВД.

Также на днях подписи на выборах сдал первый самовыдвиженец Александр Салаев. Он собрал 5 тысяч подписей, проверка районного избиркома не нашла в них брака выше нормы.

Салаев уже был депутатом. В 2013 году он написал заявление о сложении с себя полномочий народного избранника. К этому моменту он получил славу прогульщика, за полгода он появился на заседании в Законодательном собрании один раз, но всего на 15 минут. Скандалы с Салаевым связаны не только с его прогулами, но и с его недвижимостью: вилла его жены в Испании появилась в декларации только в последний год его депутатства, однако, как писала «Фонтанка», зарубежная недвижимость появилась у его семьи раньше.

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Комментарии (15)

f0ntan
Главное - хорошее название придумать. Бывшие коммуняки. кто помнят КПСС, проголосуют за РПСС только по названию. Плюс раньше были партии Родина и патриотов, которые потом влились в СР (Справедливую Россию). Но на этих выборах уже новые Родина и Патриоты, причем с такими же оранжевыми флагами, что и СР. Дублер ЕР - Новые люди, потому едросы недовольны их регистрацией в разных районах города
Papsik
ВСЕ используют административный ресурс! Абсолютно! Бедных госслужащих и социалку заставляют сверху!
change_it
"Единая Россия" и честность - вещи несовместные.
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