Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться







Жара и провокаторы

Ведущему российскому теннисисту в пятый день Олимпиады пришлось непросто. В матче за выход в четвертьфинал 28 июня он встречался с итальянцем Фабио Фоньини в самый разгар дня. Матч проходил под палящим солнцем, и в один момент Медведеву стало плохо. На корт пришлось даже вызывать врача.

«Я могу доиграть матч, но могу и умереть. Если я умру, кто будет нести ответственность?» — заявил Медведев.

Однако после оказания медицинской помощи российский теннисист сумел довести дело до победы. Для тенниса, который играется под открытым небом, условия в Токио сейчас очень непростые: температура на солнце доходит до +40. Случай с Медведевым не первый. Ранее теннисистка Паула Бадоса не смогла доиграть четвертьфинал: с корта ее увезли на коляске.



Но приключения Медведева на этом не закончились. На послематчевой пресс-конференции слово взял журналист из Чили.

«Российские спортсмены на этих Играх имеют клеймо мошенников? Как вы к этому относитесь?», — спросил тот.

Медведев отреагировал резко.

«Я впервые в жизни не буду отвечать на вопрос. Вам должно быть стыдно. Его нужно выгнать с Олимпиады, я больше не хочу его видеть», — заявил Медведев.

Представители Международной теннисной федерации отреагировали мгновенно и вывели провокатора из пресс-центра. Российские журналисты встретили это решение аплодисментами.

Что по медалям

Медальный урожай первыми собрали пловцы. Мужская сборная выиграла серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем. В составе сборной России выступили Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк.

«Очень волновался сегодня. Серебро — это хорошо. Мы выложились по максимуму и показали достойный результат. Очень доволен. Эту эстафету называют гордостью нации. И пусть у нас пока нет золота, я эту гордость ощущаю», — прокомментировал результат Довгалюк.



Бронзу выиграла петербургская дзюдоистка Мадина Таймазова. И это была настоящая драма. В полуфинале она сошлась с пятикратной чемпионкой мира Тидзуру Араи из Японии. В россиянку мало кто верил. Плюс глаз наполовину заплыл из-за гематомы, полученной в предыдущей схватке. В этих условиях Мадина устроила настоящий триллер. Бой затянулся и перешел в голденскор — это как овертайм в хоккее, когда любое результативное действие завершает поединок. На восьмой минуте японка применила так называемый полицейский захват руки, запрещенный в дзюдо.



Настоящая героиня наша дзюдоисдка Мадина Таймазова. Провела две схватки практически по 15 мин, с японкой несколько раз выходила из под болевых, терпела до последнего. Завоевала бронзу в российскую копилку. Искренние поздравления!!!! pic.twitter.com/IYaafKuLqi — CМиронова (@smironova1945) July 28, 2021

Россиянка закричала, что это против правил, но судьи едва не решили, что это был крик о сдаче. Cумели разобраться. На 16 минуте Таймазова контратаковала японку: та повалилась на спину, за что в дзюдо дают очко. Но судьи вновь продолжили поединок. Спустя 56 секунд уже Тидзуру провела удушающий и Таймазова осталась на татами без чувств.



Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала в Токио бронзу.

Это 20-я российская медаль. pic.twitter.com/bfl1vJxVC7 — Ученик Штирлица (@moments_Spring) July 28, 2021

— Это был судейский произвол, — была беспощадна Таймазова после боя. — Мы с тренером считаем, что это была оценка. Считаю, что это ошибка.



Но для россиянки все закончилось скорее хорошо: в матче за бронзу петербурженка победила Барбару Матич из Хорватии.

Завершились соревнования в стритболе. Если выход в финал российской женской команды прогнозировался, то мужчины сумели удивить. Увы, но в обоих случаях только серебро.

Закрыл же российский медальный день Никита Нагорный. Двумя днями ранее он стал олимпийским чемпионом в командном многоборье, теперь в личном добился лишь бронзы. Вопросов к нему ноль: слишком хороши были японец Дайки Хашимото и китаец Сяо Жотэн. Но Никита был безжалостен сам к себе.

«Я смыл свой шанс в унитаз. Приношу свои извинения, мне очень стыдно. Надеюсь, дальше — больше», — заявил Нагорный.

Антисекс-кровать все-таки сломали

Пришлось прилично постараться. Это уже пытался сделать ирландский гимнаст Рис Маккленаган, но израильский бейсболист Бен Вангер пошел дальше. Он позвал партнеров по команде, и вместе они прыгали на картонной кровати до тех пор, пока не добились желаемого.

«Нас много спрашивали об этих кроватях, поэтому сегодня мы проверим и увидим, сколько израильтян нужно, чтобы сломать эту картонную кровать», — объяснил бейсболист в ролике, опубликованном в TikTok накануне.



Сначала Вангер попробовал сломать кровать в одиночку, как ирландский гимнаст. После неудачи израильтянин пошел дальше и позвал коллег на помощь. Количество прыгающих на кровати спортсменов постепенно увеличивалось. Сломалась конструкция только под скачущими девятью олимпийцами.

Эпидемия продолжается

Ужасный шторм над Токио проходит почти незаметно, а вот коронавирус продолжает реально угрожать проведению Олимпиады. В пятый день в олимпийской деревне официально выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Заболевших спортсменов, уверяют организаторы, при этом нет.

Всего в Токийском регионе за сутки зарегистрировали 3177 случаев COVID-19 — это новый суточный рекорд.

Местные журналисты вновь обратились к премьер-министру Ёсихидэ Суга с вопросом о целесообразности продолжения Олимпиады на фоне резкого роста числа новых случаев коронавируса. Тот постарался всех успокоить.

«Нет волнений относительно возможности отмены олимпийских соревнований, так как людские потоки снижаются. Я бы также хотел попросить всех не выходить из дома без крайней на то необходимости, а Олимпийские и Паралимпийские игры смотреть по телевизору», — подчеркнул премьер-министр.



Духовник сборной России на Олимпийских играх в Токио протоиерей Андрей Алексеев рассказал, что читает специальную молитву против коронавируса. Пока заболевших российских спортсменов на Олимпиаде не было, видимо, действительно помогает.

Разминка дня

Тренер немецкой сборной по дзюдо от души встряхнул и нахлестал по щекам своей подопечной Мартина Трайдос перед решающем боем в 1/16 финала на Олимпиаде в Токио.



La reacción del entrenador de Martyna Trajdos hacia ella en los #JuegosOlimpicos de #Tokyo2020



pic.twitter.com/DLgrfEI0rj — Carrusel Deportivo (@carrusel) July 27, 2021

Увы, не помогло. «Похоже, этого было недостаточно!», — подытожила сама спортсменка, когда после поражения ее стали спрашивать о необычной разминке.

Медальный зачет

1. Япония — 13 золотых — 4 серебряных — 5 бронзовых (всего 22)

2. Китай — 12–6–9 (27)

3. США — 11–11–9 (31)

4. Россия — 7–10–6 (23)

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

