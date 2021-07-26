Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться







Новые легенды

В финале фехтования золото было гарантировано: встречались две российские спортсменки. Одной из них была Софья Великая, для которой это была уже третья попытка. В Лондоне-2012 и Рио-2016 она становилась лишь серебряной. Не повезло и в этот раз. Сейчас Великой противостояла дебютантка Игр Софья Позднякова — дочь президента Олимпийского комитета, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова. Третий заход для Великой также не получился.



Софья Великая и София Позднякова устроили из финала Олимпийских игр в сабле командную тренировку сборной России с одним тренером на двоих.

У Великой – серебро, у Поздняковой – золото.

Побольше бы таких финалов. pic.twitter.com/hLpEISWAig — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 26, 2021

Золото взяла Позднякова. За противостоянием лично наблюдал президент ОКР и хотя он говорил перед финалом, что будет болеть не за дочь, а за Россию, после ее победы уже не сдерживал эмоции.



Историческую золотую медаль выиграл Максим Храмцов в тхэквондо: это первая для России награда высшей пробы в этом виде. В финале он полностью разобрал своего соперника Салеха Эль-Шарабати из Иордании, победив его со счетом 20:9.



«Это исторический день для российского тхэквондо»: Максим Храмцов выиграл олимпийское золото в тхэквондо.

Четвертая высшая награда сборной России в Токио pic.twitter.com/2l2YwGC8nw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 26, 2021

При этом выступать пришлось с рецидивом травмы руки.



Еще историческое событие — российские гимнасты принесли сборной первое олимпийское золото в командном многоборье с Атланты-1996. Тогда за команду выступал легендарный Алексей Немов, а с ним Сергей Харьков и Алексей Воропаев. А вот имена новых героев: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Им удалось обойти хозяев турнира японцев и всегда мощных в этом виде китайцев. Эмоции наших ребят, когда судьи объявили финальную оценку, трудно описать словами.



Ростовчанин Никита Нагорный вместе с командой по спортивной гимнастике взял золото на Олимпиаде в Токио.



Так держать! pic.twitter.com/wTX9PwC9EP — &.О.А. (@Xshrdn5i7EiU0xu) July 26, 2021

Бронза в прыжках

Первую олимпийскую медаль в бассейне завоевали Александр Бондарь и Виктор Минибаев. Они взяли бронзу в синхронных прыжках с вышки. История Бондаря необычна. Он родился в Луганске и до 2015 года представлял Украину. Под украинским флагом успел выиграть бронзу чемпионата мира-2011 в синхронных прыжках с вышки и выступить на Олимпиаде в Лондоне.



«Я думал заканчивать со спортом, хотел искать себя в новой жизни. В 2013-м году в Москву из Луганска переехала вся моя семья: мама, папа, сестра, бабушка, а я только спустя два года. Тут нет никакой политики», — объяснял получение российского паспорта Бондарь.

Чтобы выступать уже под российским флагом ему пришлось пропустить два года — необходимый в таких случаях «карантин». Вернулся лишь в 2017-м.

Кстати, Олимпиада для него еще не закончилась. Впереди у Александра личный турнир.

Шторм

На Японию надвигается тропический шторм «Непартак». Организаторы Олимпиады-2020 заявляли, что на проведение Игр стихия не повлияет, однако соревнования по стрельбе из лука и греблю пришлось перенести. Это первый случай в истории Олимпиады, когда из-за непогоды пришлось так серьезно менять график Олимпиады. Ожидается, что шторм обрушится на Токио во вторник, 27 июля.



Let's add one more hurdle to this year's Olympic games. Tropical Storm #Nepartak is headed toward Japan. In Tokyo, breezy, stormy weather will continue on and off through Tuesday, improving Tuesday night. We could see some outdoor events postponed Tuesday. #TokyoOlympics pic.twitter.com/J8Pp0dP9bQ — Katie Walls (@KatieWallsTV) July 26, 2021

Синоптики прогнозируют ветер 64 км/час и проливные дожди. Тем не менее организаторы продолжают сохранять спокойствие. «Не стоит слишком беспокоиться о шторме», — заявила журналистам пресс-секретарь Токио-2020 Маса Таяка.



Зато радуются надвигающемуся шторму серфингисты, чей вид спорта впервые появился на Олимпиаде. Местом для выступления был выбран пляж Цуригасаки в префектуре Тиба, примерно в 50 милях от Токио. Многие спортсмены высказывали опасение, что волны будут недостаточно большими или мощными. Но волноваться не о чем.



Олимпиаде все возрасты покорны

В третий день Олимпиады произошло знаковое событие: впервые в истории медали разыграли скейтбордисты. Призовой пьедестал напоминал детский сад. Золото в дисциплине «Стрит» завоевала 13-летняя японка Момидзи Нисия, серебро досталось ее ровеснице из Бразилии Лил, а бронза еще одной японской спортсменке — 16-летней Накаями.



THIRTEEN YEAR OLDS on the podium 🤯



Momiji Nishiya and Rayssa Leal took home Gold and Silver in the women’s street finals! pic.twitter.com/tgrcKxnIY5 — SportsCenter (@SportsCenter) July 26, 2021

Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней и стала второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов летних Игр. Моложе её была только американка Марджори Гестринг, победившая в прыжках в воду на Олимпиаде-1936 в Берлине в возрасте 13 лет и 268 дней.



И в этот же день в стендовой стрельбе в ските бронзовым призером стал 57-летний представитель Кувейта Абдулла Аль-Рашиди.



Abdullah Al-Rashidi has claimed 🥉 for #KUW in the Men's Skeet #shooting at #Tokyo2020. He is 57-years-old. Yes, fifty-seven! 🤯



Just shows, it’s never too late to achieve your goals. Age is just a number 💪#olympics pic.twitter.com/gEkrzCy7U8 — Sportskeeda India (@Sportskeeda) July 26, 2021

Для него это лишь вторая медаль Олимпиады. Первую, и тоже бронзу, он выиграл в Рио пять лет назад.

Празднование дня

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус на Олимпиаде в Токио обошла непобедимую Кэти Ледеки на 400 метрах вольным стилем. Но тренер австралийки Дин Боксалл своим празднованием затмил победу подопечной.



Медальный зачет

В третий день российская команда поднялась с пятого на четвертое место и вплотную приблизилась лидерам.

1. Япония — 8 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых (13 всего)

2. США — 7–3–4 (14)

3. Китай — 6–5–7 (18)

4. Россия — 4–5–3 (12)

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

