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Золотой хет-трик России и шторм, который смоет Олимпиаду. Итоги третьего дня Игр в Токио

Третий день Олимпиады, 26 июля, пока получился самым удачным для сборной России. Отечественные спортсмены выиграли сразу три золотые медали. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает об этих и других важных событиях дня.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Новые легенды

В финале фехтования золото было гарантировано: встречались две российские спортсменки. Одной из них была Софья Великая, для которой это была уже третья попытка. В Лондоне-2012 и Рио-2016 она становилась лишь серебряной. Не повезло и в этот раз. Сейчас Великой противостояла дебютантка Игр Софья Позднякова — дочь президента Олимпийского комитета, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова. Третий заход для Великой также не получился.

Золото взяла Позднякова. За противостоянием лично наблюдал президент ОКР и хотя он говорил перед финалом, что будет болеть не за дочь, а за Россию, после ее победы уже не сдерживал эмоции.

Историческую золотую медаль выиграл Максим Храмцов в тхэквондо: это первая для России награда высшей пробы в этом виде. В финале он полностью разобрал своего соперника Салеха Эль-Шарабати из Иордании, победив его со счетом 20:9.

При этом выступать пришлось с рецидивом травмы руки.

Еще историческое событие — российские гимнасты принесли сборной первое олимпийское золото в командном многоборье с Атланты-1996. Тогда за команду выступал легендарный Алексей Немов, а с ним Сергей Харьков и Алексей Воропаев. А вот имена новых героев: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Им удалось обойти хозяев турнира японцев и всегда мощных в этом виде китайцев. Эмоции наших ребят, когда судьи объявили финальную оценку, трудно описать словами.

Бронза в прыжках

Первую олимпийскую медаль в бассейне завоевали Александр Бондарь и Виктор Минибаев. Они взяли бронзу в синхронных прыжках с вышки. История Бондаря необычна. Он родился в Луганске и до 2015 года представлял Украину. Под украинским флагом успел выиграть бронзу чемпионата мира-2011 в синхронных прыжках с вышки и выступить на Олимпиаде в Лондоне.

«Я думал заканчивать со спортом, хотел искать себя в новой жизни. В 2013-м году в Москву из Луганска переехала вся моя семья: мама, папа, сестра, бабушка, а я только спустя два года. Тут нет никакой политики», — объяснял получение российского паспорта Бондарь.

Чтобы выступать уже под российским флагом ему пришлось пропустить два года — необходимый в таких случаях «карантин». Вернулся лишь в 2017-м.

Кстати, Олимпиада для него еще не закончилась. Впереди у Александра личный турнир.

Шторм

На Японию надвигается тропический шторм «Непартак». Организаторы Олимпиады-2020 заявляли, что на проведение Игр стихия не повлияет, однако соревнования по стрельбе из лука и греблю пришлось перенести. Это первый случай в истории Олимпиады, когда из-за непогоды пришлось так серьезно менять график Олимпиады. Ожидается, что шторм обрушится на Токио во вторник, 27 июля.

Синоптики прогнозируют ветер 64 км/час и проливные дожди. Тем не менее организаторы продолжают сохранять спокойствие. «Не стоит слишком беспокоиться о шторме», — заявила журналистам пресс-секретарь Токио-2020 Маса Таяка.

Зато радуются надвигающемуся шторму серфингисты, чей вид спорта впервые появился на Олимпиаде. Местом для выступления был выбран пляж Цуригасаки в префектуре Тиба, примерно в 50 милях от Токио. Многие спортсмены высказывали опасение, что волны будут недостаточно большими или мощными. Но волноваться не о чем.

Олимпиаде все возрасты покорны

В третий день Олимпиады произошло знаковое событие: впервые в истории медали разыграли скейтбордисты. Призовой пьедестал напоминал детский сад. Золото в дисциплине «Стрит» завоевала 13-летняя японка Момидзи Нисия, серебро досталось ее ровеснице из Бразилии Лил, а бронза еще одной японской спортсменке — 16-летней Накаями.

Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней и стала второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов летних Игр. Моложе её была только американка Марджори Гестринг, победившая в прыжках в воду на Олимпиаде-1936 в Берлине в возрасте 13 лет и 268 дней.

И в этот же день в стендовой стрельбе в ските бронзовым призером стал 57-летний представитель Кувейта Абдулла Аль-Рашиди.

Для него это лишь вторая медаль Олимпиады. Первую, и тоже бронзу, он выиграл в Рио пять лет назад.

Празднование дня

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус на Олимпиаде в Токио обошла непобедимую Кэти Ледеки на 400 метрах вольным стилем. Но тренер австралийки Дин Боксалл своим празднованием затмил победу подопечной.

Медальный зачет

В третий день российская команда поднялась с пятого на четвертое место и вплотную приблизилась лидерам.

1. Япония — 8 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых (13 всего)

2. США — 7–3–4 (14)

3. Китай — 6–5–7 (18)

4. Россия — 4–5–3 (12)

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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