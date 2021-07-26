Новые легенды
В финале фехтования золото было гарантировано: встречались две российские спортсменки. Одной из них была Софья Великая, для которой это была уже третья попытка. В Лондоне-2012 и Рио-2016 она становилась лишь серебряной. Не повезло и в этот раз. Сейчас Великой противостояла дебютантка Игр Софья Позднякова — дочь президента Олимпийского комитета, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова. Третий заход для Великой также не получился.
Софья Великая и София Позднякова устроили из финала Олимпийских игр в сабле командную тренировку сборной России с одним тренером на двоих.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 26, 2021
У Великой – серебро, у Поздняковой – золото.
Побольше бы таких финалов. pic.twitter.com/hLpEISWAig
Золото взяла Позднякова. За противостоянием лично наблюдал президент ОКР и хотя он говорил перед финалом, что будет болеть не за дочь, а за Россию, после ее победы уже не сдерживал эмоции.
Историческую золотую медаль выиграл Максим Храмцов в тхэквондо: это первая для России награда высшей пробы в этом виде. В финале он полностью разобрал своего соперника Салеха Эль-Шарабати из Иордании, победив его со счетом 20:9.
«Это исторический день для российского тхэквондо»: Максим Храмцов выиграл олимпийское золото в тхэквондо.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 26, 2021
Четвертая высшая награда сборной России в Токио pic.twitter.com/2l2YwGC8nw
При этом выступать пришлось с рецидивом травмы руки.
Еще историческое событие — российские гимнасты принесли сборной первое олимпийское золото в командном многоборье с Атланты-1996. Тогда за команду выступал легендарный Алексей Немов, а с ним Сергей Харьков и Алексей Воропаев. А вот имена новых героев: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Им удалось обойти хозяев турнира японцев и всегда мощных в этом виде китайцев. Эмоции наших ребят, когда судьи объявили финальную оценку, трудно описать словами.
Ростовчанин Никита Нагорный вместе с командой по спортивной гимнастике взял золото на Олимпиаде в Токио.— &.О.А. (@Xshrdn5i7EiU0xu) July 26, 2021
Так держать! pic.twitter.com/wTX9PwC9EP
Бронза в прыжках
Первую олимпийскую медаль в бассейне завоевали Александр Бондарь и Виктор Минибаев. Они взяли бронзу в синхронных прыжках с вышки. История Бондаря необычна. Он родился в Луганске и до 2015 года представлял Украину. Под украинским флагом успел выиграть бронзу чемпионата мира-2011 в синхронных прыжках с вышки и выступить на Олимпиаде в Лондоне.
«Я думал заканчивать со спортом, хотел искать себя в новой жизни. В 2013-м году в Москву из Луганска переехала вся моя семья: мама, папа, сестра, бабушка, а я только спустя два года. Тут нет никакой политики», — объяснял получение российского паспорта Бондарь.
Чтобы выступать уже под российским флагом ему пришлось пропустить два года — необходимый в таких случаях «карантин». Вернулся лишь в 2017-м.
Кстати, Олимпиада для него еще не закончилась. Впереди у Александра личный турнир.
Шторм
На Японию надвигается тропический шторм «Непартак». Организаторы Олимпиады-2020 заявляли, что на проведение Игр стихия не повлияет, однако соревнования по стрельбе из лука и греблю пришлось перенести. Это первый случай в истории Олимпиады, когда из-за непогоды пришлось так серьезно менять график Олимпиады. Ожидается, что шторм обрушится на Токио во вторник, 27 июля.
Let's add one more hurdle to this year's Olympic games. Tropical Storm #Nepartak is headed toward Japan. In Tokyo, breezy, stormy weather will continue on and off through Tuesday, improving Tuesday night. We could see some outdoor events postponed Tuesday. #TokyoOlympics pic.twitter.com/J8Pp0dP9bQ— Katie Walls (@KatieWallsTV) July 26, 2021
Синоптики прогнозируют ветер 64 км/час и проливные дожди. Тем не менее организаторы продолжают сохранять спокойствие. «Не стоит слишком беспокоиться о шторме», — заявила журналистам пресс-секретарь Токио-2020 Маса Таяка.
Зато радуются надвигающемуся шторму серфингисты, чей вид спорта впервые появился на Олимпиаде. Местом для выступления был выбран пляж Цуригасаки в префектуре Тиба, примерно в 50 милях от Токио. Многие спортсмены высказывали опасение, что волны будут недостаточно большими или мощными. Но волноваться не о чем.
So good they named him twice! 🏄♂️— Olympics (@Olympics) July 25, 2021
At one with the wave! 🌊#StrongerTogether
🎥: @johnjohnflorenc pic.twitter.com/FpuxmyRoBh
Олимпиаде все возрасты покорны
В третий день Олимпиады произошло знаковое событие: впервые в истории медали разыграли скейтбордисты. Призовой пьедестал напоминал детский сад. Золото в дисциплине «Стрит» завоевала 13-летняя японка Момидзи Нисия, серебро досталось ее ровеснице из Бразилии Лил, а бронза еще одной японской спортсменке — 16-летней Накаями.
THIRTEEN YEAR OLDS on the podium 🤯— SportsCenter (@SportsCenter) July 26, 2021
Momiji Nishiya and Rayssa Leal took home Gold and Silver in the women’s street finals! pic.twitter.com/tgrcKxnIY5
Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней и стала второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов летних Игр. Моложе её была только американка Марджори Гестринг, победившая в прыжках в воду на Олимпиаде-1936 в Берлине в возрасте 13 лет и 268 дней.
Momiji Nishiya wins the first #gold in women's #skateboarding.— 𝗔𝘆𝘀𝗵𝗮 𝗥𝗶𝗱𝘇𝘂𝗮𝗻 (@ayshardzn) July 26, 2021
She’s only 13. 😍 #Olympics #Tokyo2020
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И в этот же день в стендовой стрельбе в ските бронзовым призером стал 57-летний представитель Кувейта Абдулла Аль-Рашиди.
Abdullah Al-Rashidi has claimed 🥉 for #KUW in the Men's Skeet #shooting at #Tokyo2020. He is 57-years-old. Yes, fifty-seven! 🤯— Sportskeeda India (@Sportskeeda) July 26, 2021
Just shows, it’s never too late to achieve your goals. Age is just a number 💪#olympics pic.twitter.com/gEkrzCy7U8
Для него это лишь вторая медаль Олимпиады. Первую, и тоже бронзу, он выиграл в Рио пять лет назад.
Празднование дня
Австралийская пловчиха Ариарне Титмус на Олимпиаде в Токио обошла непобедимую Кэти Ледеки на 400 метрах вольным стилем. Но тренер австралийки Дин Боксалл своим празднованием затмил победу подопечной.
SHOUT AHT DEAN BOXALL #Tokyo2020 #Olympics— Lord Zito (@VivalaZito) July 26, 2021
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Медальный зачет
В третий день российская команда поднялась с пятого на четвертое место и вплотную приблизилась лидерам.
1. Япония — 8 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых (13 всего)
2. США — 7–3–4 (14)
3. Китай — 6–5–7 (18)
4. Россия — 4–5–3 (12)
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»