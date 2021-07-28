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Глава Роспотребнадзора рассказала, почему люди изредка устойчивы к коронавирусу

Попова объяснила невосприимчивость к коронавирусу генетической предрасположенностью и иммунитетом

Устойчивость организма к коронавирусу, которая позволяет не заразиться, даже когда болеют люди из близкого окружения, — большая редкость. Как правило, она основана на двух факторах — генетическая предрасположенность и сильный иммунитет. Об этом 28 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Но и очень важно в сегодняшнем дне — это состояние нашего иммунитета. Потому что для некоторых людей вирус — это очень малое количество, для разных болезней это бывает разное количество людей в разном удельном весе в целом в популяции, которые не восприимчивы к болезни. Это очень большая редкость, поэтому ссылаться на это нельзя. Но как правило, это люди, которые заботятся о своем здоровье. Здоровый образ жизни — это очень важно», — отметила Попова.

Значительную роль в резистентности всё же играет генетическая предрасположенность, подчеркнула главный санитарный врач.

Выступая в российском обществе «Знание», Попова также отметила, что за последние полгода коронавирус стал более интенсивно мутировать.

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Комментарии (7)

van_Dal
Вот вроде умная дама, но для пользы дела лучше бы заткнулась. Мало кто из нынешних отцов-матерей командиров нанес больший вред процессу массовой вакцинации. Своими безалаберными бла-бла-бла. А генетическая предрасположенность - это когда известно какой ген, каким образом и на что влияет. А её разговоры про иммунитет и генетику - это трёп бабульки на скамеечке...
Павел Михайлов
Сначала, с подачи этого Роспотребнадзора, власти планомерно снижали иммунитет горожан.Вспомните эти лозунги и запреты прошлой весной" Сидите дома и не высовывайтесь" а так- же закрытые парки, скверы, пансионаты и спортивные залы, а теперь рассказывают, что что- то иммунитет низкий у народа
sench99
P.S. с каких пор роспотребнадзор стал медиками?
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