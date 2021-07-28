Глава Роспотребнадзора рассказала, почему люди изредка устойчивы к коронавирусу

Устойчивость организма к коронавирусу, которая позволяет не заразиться, даже когда болеют люди из близкого окружения, — большая редкость. Как правило, она основана на двух факторах — генетическая предрасположенность и сильный иммунитет. Об этом 28 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Но и очень важно в сегодняшнем дне — это состояние нашего иммунитета. Потому что для некоторых людей вирус — это очень малое количество, для разных болезней это бывает разное количество людей в разном удельном весе в целом в популяции, которые не восприимчивы к болезни. Это очень большая редкость, поэтому ссылаться на это нельзя. Но как правило, это люди, которые заботятся о своем здоровье. Здоровый образ жизни — это очень важно», — отметила Попова.

