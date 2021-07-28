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Попова: В последние полгода коронавирус стал более интенсивно мутировать

Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала о том, как быстро коронавирус приспосабливается к меняющимся условиям. Динамика ускорилась в последние шесть месяцев.

«Вирус неизвестный, мы не так давно его знаем, для того чтобы его полностью изучить, времени, конечно, прошло не так много. Тем более он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует, он становится гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад», — цитирует главу Роспотребнадзора ТАСС 28 июля.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что штамм «дельта» стал доминирующим в Европе, а через пару месяцев он будет преобладать во всём мире. За неделю смертность от COVID-19 выросла на 21%.

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Комментарии (3)

nuga
последние полгода идет активная вакцинация
dkf
Это она так объясняет почему ее вакцина эпиваккорона не работает?
WuhanRockCafe
Проснулась наша Аннушка - дельта вчерашний день, уже лямбда рулит.
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