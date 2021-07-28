В ВОЗ сообщили о росте смертности от коронавируса в мире на 21% за неделю

Заболеваемость коронавирусом в мире за минувшую неделю выросла на 8%, а смертность — на 21%. В общей сложности за этот период времени на планете было выявлено более 3,8 млн случаев COVID-19 и зафиксировано более 69 тысяч летальных исходов. Такие данные по состоянию на вечер вчерашнего дня, 27 июля, приводит Всемирная организация здравоохранения.
По информации ВОЗ, наиболее заметный рост смертности среди заразившихся коронавирусом наблюдался в Юго-Восточной Азии (там умерли более 21 тыс. человек — на 30% больше, чем на прошлой неделе), а также в Северной и Южной Америке (свыше 28 тыс. — рост на 29%).
Заболеваемость увеличилась на 30% в Северной и Южной Америке, на 25% — в Западно-Тихоокеанском регионе, на 3% — в Европе. В то же время в Африке этот показатель снизился на 9%, в Юго-Восточной Азии — на 7%, в Восточном Средиземноморье — на 4%.
О самом большом числе заразившихся за неделю сообщили США (500 332), Бразилия (324 334), Индонезия (289 029), Великобритания (282 920) и Индия (265 836).
В России 27 июля было официально подтверждено 23 032 новых случая заражения коронавирусом. Это стало минимальным суточным приростом заболевших за месяц.