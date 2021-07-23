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ВОЗ: Вариант «дельта» стал доминирующим в Европе, пандемия далека от завершения

Европейское подразделение Всемирной организации здравоохранения высказало новые опасения по поводу штамма «дельта».

«Вызывающий озабоченность вариант SARS-CoV-2 «дельта» быстро распространяется по Европе и, согласно новым данным, в настоящее время стал наиболее доминирующим вирусом в большей части региона», — заявили 23 июля в региональном бюро ВОЗ.

На неделе с 28 июня по 11 июля штамм «дельта» был доминирующим в 19 из 28 стран, предоставивших достаточные данные по секвенированию, отмечается в сообщении. Обнаружен он почти во всех государствах ЕС.

«Исходя из текущих тенденций, в ближайшие месяцы вариант «дельта» станет доминирующим штаммом во всем мире <...> Он будет продолжать распространяться, вытесняя распространение других вариантов, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус», — прогнозирует ВОЗ.

«Мы еще далеки от прекращения пандемии», — заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Подтвержденные случаи COVID-19 растут по всей Европе в течение последних четырех недель. Однако вакцинация снижает риск тяжёлого течения болезни.

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Комментарии (6)

_MN_
Понятно, что далека... Идеолог же сам в интервью заявлял еще в конце 90-х что хотел бы остаться на планете в небольшой компании друзей и почувствовать себя ее хозяином. Так что согласно его планам... народу то еще много. Но как бы ему его микрооборудование(от кого дети, Мелинда?) совсем не упразднили, вместе с Клаусом и не отправили "удобрять кактусы")))
265036642
"Стал наиболее доминирующим". Узнаю тебя, Фонтанка!
Что нам важнее - какой-то воз там, или потребнадзор тут?! :)
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