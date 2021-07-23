ВОЗ: Вариант «дельта» стал доминирующим в Европе, пандемия далека от завершения

Европейское подразделение Всемирной организации здравоохранения высказало новые опасения по поводу штамма «дельта».
«Вызывающий озабоченность вариант SARS-CoV-2 «дельта» быстро распространяется по Европе и, согласно новым данным, в настоящее время стал наиболее доминирующим вирусом в большей части региона», — заявили 23 июля в региональном бюро ВОЗ.
На неделе с 28 июня по 11 июля штамм «дельта» был доминирующим в 19 из 28 стран, предоставивших достаточные данные по секвенированию, отмечается в сообщении. Обнаружен он почти во всех государствах ЕС.
«Исходя из текущих тенденций, в ближайшие месяцы вариант «дельта» станет доминирующим штаммом во всем мире <...> Он будет продолжать распространяться, вытесняя распространение других вариантов, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус», — прогнозирует ВОЗ.
«Мы еще далеки от прекращения пандемии», — заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ.
Подтвержденные случаи COVID-19 растут по всей Европе в течение последних четырех недель. Однако вакцинация снижает риск тяжёлого течения болезни.