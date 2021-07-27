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На VIP-пляже Сочи представили услугу «спасение утопающих» за 800 рублей

В Сочи обнаружился частный пляж, в прейскурант которого входит платное спасение на воде. Правда, после шумихи вокруг услуги соответствующую строку назвали ошибкой, а об увольнении якобы допустившего промах сотрудника отчитался не только организатор отдыха, но и администрация города.

Видео с сочинской «VIP-территории повышенной комфортности», вход на которую преграждает красная лента, а рядом написаны расценки за места — от 3 500 до 7 000 рублей в день, — появилось в Сети 27 июля. Это место находится на территории серф-станции Voda рядом с гранд-отелем «Жемчужина», уточняет местное издание «Югополис». Больше всего удивило снимавшего, что даже спасать утопающих там будут только за деньги: «Спасение на воде — 800 рублей», согласно представленному рядом с ограждением прейскуранту.

Представители Voda сначала сказали изданию «Подъём», что «это обычная практика», но затем прейскурант признали ошибкой. «Серф-станция не имеет отношения к спасению тонущих. За спасение отвечают спасатели пляжа. И оно бесплатно — согласно закону РФ. Услуги «спасение на воде» у серф-станции нет», — заявили там. Маркетолога за неправильное объявление, заверил представитель организации, уволили.

В администрации Сочи тоже поспешили доложить о том, что недоразумение исправлено: сотрудник сёрф-станции уволен, табличка с ценами уничтожена. В настоящий момент серф-станция Voda, которая является арендатором пляжной территории, не предоставляет платных услуг по спасению, оказывая помощь людям, терпящим бедствие на воде, безвозмездно, пишет РИА Новости.

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Комментарии (9)

Dimus
И услуги теперь нет по спасению, и человека уволили...
hal9000
Никак не отношусь к закрытым пляжам..там надо лежать ходить смотреть щуриться как будто ты богатый..это женщинам может только понравиться..я люблю че хошь то и делать..захочу пукну тихо..захочу пукну оглушительно..захочу уйду..а если заплатил то надо все время там сидеть..а серфа насчет..то мне нравится только виндсерфинг..и где волна приличная..а если волны нет то в любом месте буду кататься.. на досках не мое..уныло
Otkating
Лохи.

ВИП пляжы у Кабаевой.
Пансионат РУСЬ,
Пансионат СОЧИ,
Пансионат Орджоникидце
- вот это частный сектор. Затраты платит рф, но прибыль к рф не пахла.
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