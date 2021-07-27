В Сочи обнаружился частный пляж, в прейскурант которого входит платное спасение на воде. Правда, после шумихи вокруг услуги соответствующую строку назвали ошибкой, а об увольнении якобы допустившего промах сотрудника отчитался не только организатор отдыха, но и администрация города.

Видео с сочинской «VIP-территории повышенной комфортности», вход на которую преграждает красная лента, а рядом написаны расценки за места — от 3 500 до 7 000 рублей в день, — появилось в Сети 27 июля. Это место находится на территории серф-станции Voda рядом с гранд-отелем «Жемчужина», уточняет местное издание «Югополис». Больше всего удивило снимавшего, что даже спасать утопающих там будут только за деньги: «Спасение на воде — 800 рублей», согласно представленному рядом с ограждением прейскуранту.