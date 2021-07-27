«Имеются ограничения». Избирком Петроградского района Петербурга отказал в выдвижении экс-главе штаба Навального*

«По результатам проверки 27 июля Ирина Фатьянова имеет ограничения и не имеет права на участие в выборах. <…> Установлено, что Фатьянова являлась руководителем регионального отделения общественного объединения, причастного к экстремистской деятельности, деятельность которого данным решением суда запрещена», — говорится в решении комиссии.

Экс-главу петербургского штаба Навального* (*признан в РФ экстремистской организацией) Ирину Фатьянову сняли с выборов. Как сообщает 27 июля корреспондент «Фонтанки», проверка Министерства юстиции и прокуратуры выявила, что Фатьянова имела и до сих пор имеет отношение к штабам.

На заседании комиссии сама Фатьянова заявила, что не согласна с результатами проверки, в том числе и потому, что вторая инстанция об оспаривании решения суда по штабам ещё не завершилась.

Против аннулирования документов Фатьяновой высказался лишь один член комиссии.

Ранее по этой же причине отказали в открытии избирательного счета экс-главе московского штаба Олегу Степанову, выдвинувшемуся в Госдуму по Нагатинскому одномандатному округу Москвы, и Илье Яшину, который никогда не работал в структурах Алексея Навального (он выдвинулся в депутаты Мосгордумы на довыборах по 37-му округу).

