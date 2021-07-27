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«Имеются ограничения». Избирком Петроградского района Петербурга отказал в выдвижении экс-главе штаба Навального*

Экс-главу петербургского штаба Навального* (*признан в РФ экстремистской организацией) Ирину Фатьянову сняли с выборов. Как сообщает 27 июля корреспондент «Фонтанки», проверка Министерства юстиции и прокуратуры выявила, что Фатьянова имела и до сих пор имеет отношение к штабам.

«По результатам проверки 27 июля Ирина Фатьянова имеет ограничения и не имеет права на участие в выборах. <…> Установлено, что Фатьянова являлась руководителем регионального отделения общественного объединения, причастного к экстремистской деятельности, деятельность которого данным решением суда запрещена», — говорится в решении комиссии.

На заседании комиссии сама Фатьянова заявила, что не согласна с результатами проверки, в том числе и потому, что вторая инстанция об оспаривании решения суда по штабам ещё не завершилась.

Против аннулирования документов Фатьяновой высказался лишь один член комиссии.

Ранее по этой же причине отказали в открытии избирательного счета экс-главе московского штаба Олегу Степанову, выдвинувшемуся в Госдуму по Нагатинскому одномандатному округу Москвы, и Илье Яшину, который никогда не работал в структурах Алексея Навального (он выдвинулся в депутаты Мосгордумы на довыборах по 37-му округу).

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Комментарии (12)

Жора__
Признаться честно, не так раздражает «великий геополитик», как эти 450 бездельников со своими помощниками, привидениями и зарплатами! А некоторых, как вижу, типа Серожы Мушкетерского, так блевать хочется!
Random_spb
Удобно, быстро, практично.
Теперь с фальсификациями можно не напрягаться - просто не допустил не удобного кандидата и готово.
Жора__
Не понимаю я их. Ну если так очко играет, что аж тени Навального боятся, то зачем создавать видимость выборов?!!! Переназначили бы всех едросов или разогнали бы совсем, как бесполезный орган власти, всё равно, все решения и законы принимают в АП! Да и ЦИК, за ненадобностью, тоже в сад! А сэкономленные деньги раздать РЕАЛЬНО нуждающимся.
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