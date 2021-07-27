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Судья Елена Горбунова, рассматривавшая дело Кумарина, найдена мёртвой в Петербурге

Председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова скончалась в Петербурге. Об этом 27 июля «Фонтанке» сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Елена Владимировна умерла ненасильственной смертью. Для нас это большая трагедия и большая потеря», — добавили в пресс-службе. Ей было 50 лет.

Горбунова окончила СПбГУ в 1998 году по специальности «Юриспруденция». Председателем Куйбышевского районного суда она была назначена указом президента РФ в 2017 году и занимала эту должность до последних дней жизни. В Петербурге она известна, прежде всего, по делу предпринимателя Владимира Барсукова (Кумарина).

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Комментарии (8)

kоt-obormot
Кум злопамятный...
Wert
Куйбышевского района нет, суд и судья есть. Была. Неувязочка какая то, нонсенс. Типа министерства правды, правды нет, а министерство ест.
doorbal_
Тройка имела в своём распоряжении только два вида наказания: расстрел и отправка в лагерь. Весьма часто случалось, что председатель тройки вскоре и сам оказывался в числе врагов народа. Так, были расстреляны председатель тройки Армянской ССР Мугдуси, Белорусской ССР — Берман, Казахской ССР — Залин и многие другие. ©
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