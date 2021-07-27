«Елена Владимировна умерла ненасильственной смертью. Для нас это большая трагедия и большая потеря», — добавили в пресс-службе. Ей было 50 лет.
Горбунова окончила СПбГУ в 1998 году по специальности «Юриспруденция». Председателем Куйбышевского районного суда она была назначена указом президента РФ в 2017 году и занимала эту должность до последних дней жизни. В Петербурге она известна, прежде всего, по делу предпринимателя Владимира Барсукова (Кумарина).
Судья Елена Горбунова, рассматривавшая дело Кумарина, найдена мёртвой в Петербурге
Председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова скончалась в Петербурге. Об этом 27 июля «Фонтанке» сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
«Елена Владимировна умерла ненасильственной смертью. Для нас это большая трагедия и большая потеря», — добавили в пресс-службе. Ей было 50 лет.