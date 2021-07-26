Петербуржец хотел пнуть жену, а попал по новорождённой дочери. Семейный конфликт стал уголовным делом

Как стало известно «Фонтанке» 26 июля, накануне около пяти утра в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение от женщины, проживающей в одном из домов на 8-й линии Василевского острова. Последняя рассказала, что её супруг изрядно выпил, после чего между ними произошёл конфликт. Во время ссоры он якобы попытался нанести ей удар ногой, но попал по их дочери — девочке, которой немногим больше двух недель.



Пострадавшую госпитализировали с травмой головы, она находится в состоянии средней степени тяжести.



Её отца, подозреваемого в этом преступлении, задержали по горячим следам и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего».



По предварительным данным «Фонтанки», задержанный работает сборщиком в компании, которая занимается грузоперевозками. Его супруга, судя по аккаунту в социальной сети «ВКонтакте», восемь лет назад окончила университет во Франции. Её портфолио можно найти на различных сайтах для репетиторов. Судя по анкете, она занимается преподаванием английского и французского языков.

