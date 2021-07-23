Пулково планирует перекур. Оператор аэропорта назвал срок возвращения курилок

В аэропорту Петербурга обещают порадовать курильщиков и уже в этом году выделить для них кабинку — первую за восемь лет и пока единственную. Об этом «Фонтанке» 23 июля сообщил оператор Пулково.
«Аэропорт Пулково планирует открыть курительную комнату до конца 2021 года. Проект разрабатывается в рамках правил и требований, предъявляемых к курительным комнатам», — рассказали в управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».
Курилки из Пулково исчезли в 2013 году вместе со вступлением в силу закона о запрете курения в общественных местах. В конце 2019-го Владимир Путин подписал закон, которым вернул возможность подышать никотином в аэропортах.
В соответствии с ним непрозрачные и хорошо вентилируемые кабинки допустимо размещать только в «стерильных» зонах терминалов. В Пулково тогда заявили, что комнат будет столько, сколько удастся вписать в пространство.
Срок «после Нового года» позднее отодвинули до лета 2020-го. Но со стартом высокого сезона кабинки не вернули — планы скорректировала пандемия.
В Москве пассажиры самолетов с января 2020-го могут устроить перекур в Шереметьево, на этой неделе курительные комнаты возобновили работу во Внуково. Четыре кабинки расположены в зонах посадки внутренних и международных рейсов. Каждая вмещает до восьми человек, но пока из-за распространения коронавирусной инфекции на вместимость установлен лимит: не больше двух курящих одновременно.