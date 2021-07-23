Пулково планирует перекур. Оператор аэропорта назвал срок возвращения курилок

В аэропорту Петербурга обещают порадовать курильщиков и уже в этом году выделить для них кабинку — первую за восемь лет и пока единственную. Об этом «Фонтанке» 23 июля сообщил оператор Пулково.



«Аэропорт Пулково планирует открыть курительную комнату до конца 2021 года. Проект разрабатывается в рамках правил и требований, предъявляемых к курительным комнатам», — рассказали в управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».



Курилки из Пулково исчезли в 2013 году вместе со вступлением в силу закона о запрете курения в общественных местах. В конце 2019-го Владимир Путин подписал закон, которым вернул возможность подышать никотином в аэропортах.

