Судя по видео, создатели сосредоточились на молодости Весемира. На кадрах — сцены сражений с разнообразными монстрами. При этом люди ведьмаков тоже не жалуют, хотя и готовы платить за их услуги: «Ведьмаки — бессовестные негодяи, исчадия ада, годные лишь для убийств. Им нет места среди честных людей», — читает главный герой на одной из афиш. Примечательно, что сценаристам пришлось придумывать сюжет с нуля. О жизни Весемира до этого подробно не рассказывалось ни в книгах, ни в сериале.

Стриминговый сервис Netflix 21 июля опубликовал трейлер анимационного сериала «Ведьмак: Кошмар волка». Многосерийный проект станет доступен на сервисе с 23 августа. Главным героем стал Весемир — старейший ведьмак из цикла книг Анджея Сапковского, наставник Геральта из Ривии.

Новый сезон оригинального игрового «Ведьмака», где главный герой — это Геральт в исполнении Генри Кавилла, — выходит на Netflix 17 декабря 2021 года. В восьми сериях борец с нечистью отвозит принцессу Цири в Каэр Морхен — крепость Ордена ведьмаков, где девочка начнёт обучение.



В 2020 году сообщалось о том, что стриминговый гигант намерен и дальше расширять фантастическую вселенную и планирует разработать полноценный приквел. Сюжет может быть построен вокруг момента так называемого «сопряжения сфер» — катастрофы, из-за которой в мире ведьмака появилось множество рас и существ от эльфов до драконов и вампиров, а между мирами ненадолго приоткрылись проходы.

