Как рассказали представители компании «Централ Партнершип», когда 19 июля альпинисты — герои фильма начали штурм одной из самых высоких вершин мира, Броуд-Пик, восхождению помешала непогода. Вернувшись в базовый лагерь, Виталий Лазо и Антон Пуговкин и норвежец Томас Лон узнали, что в снежную ловушку на горе попали несколько спортсменов. Искать их россияне отправились на место со спасателями.

Съёмочная группа документальной ленты «Кислород», работа над которой стартовала в июне, поучаствовала в спасательной операции в Пакистане.

Виталию Лазо пришлось на веревке спуститься в глубокую расщелину, чтобы помочь поднять спортсмена из Кореи. Спасти мужчину не удалось. Россиянке Анастасии Руновой повезло больше: она выжила, хотя и пробыла в центре бури почти сутки.

Российский документальный фильм «Кислород» фиксирует восхождение группы на Броуд-Пик — одну из самых красивых в мире вершин-восьмитысячников. При этом никто из команды не использует кислородные баллоны, которые помогли бы подняться выше, чем способен выдержать неподготовленный человек. Обратный путь проделают на лыжах.