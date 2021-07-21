Съёмочная группа документальной ленты «Кислород», работа над которой стартовала в июне, поучаствовала в спасательной операции в Пакистане.
Как рассказали представители компании «Централ Партнершип», когда 19 июля альпинисты — герои фильма начали штурм одной из самых высоких вершин мира, Броуд-Пик, восхождению помешала непогода. Вернувшись в базовый лагерь, Виталий Лазо и Антон Пуговкин и норвежец Томас Лон узнали, что в снежную ловушку на горе попали несколько спортсменов. Искать их россияне отправились на место со спасателями.
Виталию Лазо пришлось на веревке спуститься в глубокую расщелину, чтобы помочь поднять спортсмена из Кореи. Спасти мужчину не удалось. Россиянке Анастасии Руновой повезло больше: она выжила, хотя и пробыла в центре бури почти сутки.
Российский документальный фильм «Кислород» фиксирует восхождение группы на Броуд-Пик — одну из самых красивых в мире вершин-восьмитысячников. При этом никто из команды не использует кислородные баллоны, которые помогли бы подняться выше, чем способен выдержать неподготовленный человек. Обратный путь проделают на лыжах.
Зрителю покажут будни альпинистов, их взаимоотношения, моменты общения с местными проводниками. Релиз картины запланирован на 2022 год.