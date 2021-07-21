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Российским альпинистам-актёрам пришлось спасать людей в Пакистане на съёмках фильма

Съёмочная группа документальной ленты «Кислород», работа над которой стартовала в июне, поучаствовала в спасательной операции в Пакистане.

Как рассказали представители компании «Централ Партнершип», когда 19 июля альпинисты — герои фильма начали штурм одной из самых высоких вершин мира, Броуд-Пик, восхождению помешала непогода. Вернувшись в базовый лагерь, Виталий Лазо и Антон Пуговкин и норвежец Томас Лон узнали, что в снежную ловушку на горе попали несколько спортсменов. Искать их россияне отправились на место со спасателями.

Виталию Лазо пришлось на веревке спуститься в глубокую расщелину, чтобы помочь поднять спортсмена из Кореи. Спасти мужчину не удалось. Россиянке Анастасии Руновой повезло больше: она выжила, хотя и пробыла в центре бури почти сутки.

Российский документальный фильм «Кислород» фиксирует восхождение группы на Броуд-Пик — одну из самых красивых в мире вершин-восьмитысячников. При этом никто из команды не использует кислородные баллоны, которые помогли бы подняться выше, чем способен выдержать неподготовленный человек. Обратный путь проделают на лыжах.

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Зрителю покажут будни альпинистов, их взаимоотношения, моменты общения с местными проводниками. Релиз картины запланирован на 2022 год.

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