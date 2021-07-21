В Петербурге свободны почти 3000 ковидных коек. Мариинская и больница святителя Луки прощаются с коронавирусом

«Нагрузка на стационары, задействованные в борьбе с коронавирусом, снижается. Число госпитализаций еженедельно сокращается, — рассказал 21 июля Эргашев. — Учитывая имеющийся резерв, принято решение вернуть два стационара к оказанию экстренной, высокотехнологичной и плановой медицинской помощи, востребованность в которой в городе высока. При этом необходимый коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией должен быть сохранен».

Мариинская больница и больница святителя Луки с 26 июля возвращаются к штатной работе. В Смольном считают, что коек в Петербурге хватит и без них, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Для больных с коронавирусом в Петербурге работают 16 городских и восемь федеральных стационаров. В них развернуто 11 097 инфекционных коек, из которых свободно 2 890 ( 26 % ). Перевод в штатный режим работы Мариинской больницы и больницы святителя Луки позволит высвободить 922 места.



При этом в них будет сохранена инфраструктура для быстрого их перепрофилирования при необходимости в инфекционные стационары. В случае необходимости коечный фонд для пациентов с коронавирусом также может быть увеличен более чем на 400 коек за счет резерва федеральных стационаров.



Также на совещании обсуждали вопрос об удержании высоких темпов вакцинации.



«В городе достаточный запас вакцины — более 160 тысяч доз. Сейчас необходимо минимизировать очереди, обеспечить маршрутизацию петербуржцев в пункты вакцинации с учетом наличия свободных слотов. Горожанин должен иметь возможность максимально просто записаться и, если потребуется, легко поменять выбранный пункт и дату», — отметил Эргашев. Вице-губернатор поручил комитетам по здравоохранению и по информатизации и связи в кратчайшие сроки проработать этот вопрос.

