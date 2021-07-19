Правозащитники Российской ЛГБТ-сети (фонд «Сфера», выступающий оператором Российской ЛГБТ-сети, признан НКО-иноагентом) 19 июля рассказали историю похищенной из дагестанского шелтера Халимат Тарамовой. По их словам, девушку из кризисной квартиры отвезли «на разговор» в резиденцию Рамзана Кадырова, а после на телеканале «Грозный» вышел ролик, где Халимат отрицает своё желание убежать из дома.



Правозащитник Давид Истеев заявил, что о сексуальной ориентации Тарамовой и ее связи с уроженкой Перми Анной Маныловой узнал муж Халимат. Он начал угрожать Маныловой в сообщениях, а Тарамову, вероятно, по его инициативе отвезли к «какому-то причащенному человеку» для «изгнания джиннов». «Причащенный человек», как утверждала девушка, заявил, что таких как она уничтожают и что она «уже в списке».

