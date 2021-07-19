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Российская ЛГБТ-сеть показала, как похищали чеченку и как меняет людей визит к Рамзану Кадырову

Правозащитники Российской ЛГБТ-сети (фонд «Сфера», выступающий оператором Российской ЛГБТ-сети, признан НКО-иноагентом) 19 июля рассказали историю похищенной из дагестанского шелтера Халимат Тарамовой. По их словам, девушку из кризисной квартиры отвезли «на разговор» в резиденцию Рамзана Кадырова, а после на телеканале «Грозный» вышел ролик, где Халимат отрицает своё желание убежать из дома.

Правозащитник Давид Истеев заявил, что о сексуальной ориентации Тарамовой и ее связи с уроженкой Перми Анной Маныловой узнал муж Халимат. Он начал угрожать Маныловой в сообщениях, а Тарамову, вероятно, по его инициативе отвезли к «какому-то причащенному человеку» для «изгнания джиннов». «Причащенный человек», как утверждала девушка, заявил, что таких как она уничтожают и что она «уже в списке».

Через неделю в РУВД отцу Халимат рассказали о ее якобы непристойном поведении, показав скрины переписок дочери за три года. У девушки и отца изъяли паспорта. Она испугалась расправы и обратилась в кризисную квартиру в Махачкале. В шелтер приходили полицейские, а также отец Тарамовой — в прошлом глава аппарата администрации Чечни и первый замминистра ЖКХ республики Аюб Тарамов. Девушке, по словам правозащитника, «скрутили руки» и увезли ее в РУВД. На записи, которую показывают правозащитники, слышны женские крики.

«Известно, что Халимат по возвращении в Чечню допрашивали сотрудники полиции, а после, на следующий день, возили в резиденцию Рамзана Кадырова на разговор», — рассказал Истеев.

Через два дня на телеканале «Грозный» вышел сюжет, в котором Халимат отрицает причастность к ЛГБТ-сообществу и какое-либо давление со стороны близких. Там же она утверждает, что в Махачкалу приехала «как в тумане», а в ее жизни в Чечне «все хорошо». Журналисты утверждали, что девушка психически нездорова и была использована для нанесения удара по традиционным устоям чеченского народа.

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Комментарии (3)

265895032
Традиционные семейные ценности и в Средневековье и сейчас полностью совпадают. Они поэтому и называются ценностями!
dragvs
Путин проиграл чеченскую, а страна на самом деле выплачивает дань.
Maxic_84
Абсолютное Средневековье.
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