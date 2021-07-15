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Помогите 14-летней Юлии обрести руку

У Юлии врождённое недоразвитие руки и повреждённый спинной мозг. Благодаря усилиям мамы, она несколько лет назад получила биопротез руки, научилась с его помощью держаться и ходить на ходунках. Сейчас он стал ей мал — девочка растёт. От государства Юлии положен только косметический протез, не выполняющий никаких функций. Новый биопротез стоит огромных денег.

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Петербургский благотворительный фонд «Альта» просит помочь собрать средства на высокофункциональный биопротез.

Юлия Андреева, 14 лет.

Врождённое недоразвитие верхней конечности.

Требуется высокофункциональный биопротез.

Стоимость — 970 000 руб.

Юлия родилась в Архангельской области, с врождённым недоразвитием руки. Более того, в первые дни жизни у девочки был повреждён спинной мозг и поставлен диагноз — ДЦП. В связи с необходимостью в постоянной реабилитации семья приняла решение переехать в Санкт- Петербург.

Финансовое положение тяжелое: отец ушёл из семьи, мама девочки работает учителем в школе. Сама Юля активно интересуется жизнью, прекрасно учится на домашнем обучении (ходить без поддержки она не может), изучает корейский и английский языки, занимается плаванием.

Мама Юли занимается реабилитацией дочери ежедневно. Однажды ей удалось собрать на китайский биопротез, благодаря этому девочка научилась ходить в ходунках или придерживаясь, без помощи мамы.

Но сейчас протез уже мал. Купить новый не позволяют финансы. А ходить самостоятельно в ходунках, без поддержки обеих рук, у Юли не получается.

По ИПР (индивидуальная программа реабилитации) от государства девочке полагается только косметический протез. Но он не выполняет никаких практических функций. А для Юлии жизненно важен высокофункциональный биопротез, который станет заменой отсутствующей руки, поддержкой для ходьбы в ходунках. Он позволит девочке быть самостоятельной в быту и обслуживать себя. Сейчас ей во всём помогает мама.

Протезирование готовы провести в петербургском протезно-ортопедическом центре. Но для этого необходимо 970 000 рублей.

Мама девочки обратилась за помощью в благотворительный фонд «Альта», который оказывает поддержку тем, кто нуждается в высокотехнологичной помощи. Фонд открыл сбор для Юлии.

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Комментарии (6)

Antuan Rokanten
А от страны вам пластмассовый веник, как пелось в известной песне... Слов нет, на собственных детей у государства денег нет. А теперь ещё и у раковых больных бесплатные лекарства отняли. Какое тут величие, это просто дно.
265026611
зачем он ей?? все равно не ходит🧐
Джек водогрей
Зато парады, морские шоу и постоянно даём всем странам в долг без отдачи, противно, детей вылечить не можем.
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