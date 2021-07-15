Помогите 14-летней Юлии обрести руку

Юлия родилась в Архангельской области, с врождённым недоразвитием руки. Более того, в первые дни жизни у девочки был повреждён спинной мозг и поставлен диагноз — ДЦП. В связи с необходимостью в постоянной реабилитации семья приняла решение переехать в Санкт- Петербург.

Финансовое положение тяжелое: отец ушёл из семьи, мама девочки работает учителем в школе. Сама Юля активно интересуется жизнью, прекрасно учится на домашнем обучении (ходить без поддержки она не может), изучает корейский и английский языки, занимается плаванием.



Мама Юли занимается реабилитацией дочери ежедневно. Однажды ей удалось собрать на китайский биопротез, благодаря этому девочка научилась ходить в ходунках или придерживаясь, без помощи мамы.



Но сейчас протез уже мал. Купить новый не позволяют финансы. А ходить самостоятельно в ходунках, без поддержки обеих рук, у Юли не получается.



По ИПР (индивидуальная программа реабилитации) от государства девочке полагается только косметический протез. Но он не выполняет никаких практических функций. А для Юлии жизненно важен высокофункциональный биопротез, который станет заменой отсутствующей руки, поддержкой для ходьбы в ходунках. Он позволит девочке быть самостоятельной в быту и обслуживать себя. Сейчас ей во всём помогает мама.

