Живописец и академик Российской академии естественных наук Борис Семенов рассказал об истории создания скульптуры на пресс-конференции 13 июля.

Сам художник назвал памятник «Женщина блокады». Изначально статуя была обнаженной, моделью послужила скульптура из Эрмитажа. Но потом Венеру пришлось одеть.

Прототипом Венеры Коломенской, которую активисты района спасали от сноса, стала мать скульптора Ольга Александровна. Она работала маляром-штукатуром, жила в блокадном Ленинграде. В 1943 году была эвакуирована и скончалась в 1987 году в возрасте 73 лет.

«Когда была сделана отливка, начались чудеса. Сломали ноги, руки пришлось переделывать», — сказал художник. Он же все эти годы подправлял статуе лицо.

К тому, что скульптура стала неформальным символом Коломны, Борис Семенов относится хорошо. «Если людям хоть чуть-чуть радостно, слава богу», — говорит он.

Борис Семенов родился в 1939 году. Член Союза художников с 1972 года, народный художник СССР. Одна из главных тем в творчестве — живописное наследие Михаила Лермонтова. Мечта — создать музей шедевров мирового искусства.



Скульптура Венеры — одна из достопримечательностей Коломны. Ее особенность — в регулярной смене облика: ей раскрашивали глаза и волосы, надевали на неё одежду и даже противогаз.



6 июня статую демонтировали из Дровяного переулка, чтобы отправить на реставрацию. Работы инициировали местные жители, чтобы спасти ее от сноса.