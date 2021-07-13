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Из маляра в богиню. Петербургский художник раскрыл тайну создания Коломенской Венеры

Автор Венеры Коломенской раскрыл инкогнито и рассказал о создании известной в Петербурге скульптуры

Стала известна личность художника, создавшего Венеру Коломенскую. Он всю жизнь занимался наследием Лермонтова, а прославился скульптурой в честь своей матери.

Живописец и академик Российской академии естественных наук Борис Семенов рассказал об истории создания скульптуры на пресс-конференции 13 июля.

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Прототипом Венеры Коломенской, которую активисты района спасали от сноса, стала мать скульптора Ольга Александровна. Она работала маляром-штукатуром, жила в блокадном Ленинграде. В 1943 году была эвакуирована и скончалась в 1987 году в возрасте 73 лет.

Сам художник назвал памятник «Женщина блокады». Изначально статуя была обнаженной, моделью послужила скульптура из Эрмитажа. Но потом Венеру пришлось одеть.

«Когда была сделана отливка, начались чудеса. Сломали ноги, руки пришлось переделывать», — сказал художник. Он же все эти годы подправлял статуе лицо.

К тому, что скульптура стала неформальным символом Коломны, Борис Семенов относится хорошо. «Если людям хоть чуть-чуть радостно, слава богу», — говорит он.

Борис Семенов родился в 1939 году. Член Союза художников с 1972 года, народный художник СССР. Одна из главных тем в творчестве — живописное наследие Михаила Лермонтова. Мечта — создать музей шедевров мирового искусства.

Скульптура Венеры — одна из достопримечательностей Коломны. Ее особенность — в регулярной смене облика: ей раскрашивали глаза и волосы, надевали на неё одежду и даже противогаз.

6 июня статую демонтировали из Дровяного переулка, чтобы отправить на реставрацию. Работы инициировали местные жители, чтобы спасти ее от сноса.

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Комментарии (1)

266081655
Нудная эпопея продолжается....
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