С редакцией «Фонтанки» после новости про драку между охранником «Европолиса» и посетителем без маски вечером 11 июля, связался отец нарушителя. По его словам, молодой человек действительно зашел в ТК без маски, но был готов ее купить. Охранник словам не поверил, уверяет отец 21-летнего петербуржца Константин Романюк, и почему-то вырвал из рук посетителя телефон. Драка завязалась из-за того, что имущество молодой человек пытался вернуть.

После того, как Романюк-младший оказался на полу, охранник начал его душить. Молодой человек просил о помощи и взывал свою спутницу снять происходящее на видео, что она и сделала. «Ты попутал что ли?», — повторял охранник и добавил: «втащу».



По словам отца пострадавшего, сейчас его сын в травмпункте. Он жалуется на боль в ребрах. Из полиции их отпустили, взяв объяснения.

