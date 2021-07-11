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«Ты попутал что ли? Втащу!» Охранника «Европолиса» сняли вблизи, на видео — сдавливающие шею руки

Видео из «Европолиса», где охранник подрался с посетителем из-за маски

Нарушитель коронавирусного режима без маски из торгового центра отправился в травму. У него болят ребра и разбита губа.

С редакцией «Фонтанки» после новости про драку между охранником «Европолиса» и посетителем без маски вечером 11 июля, связался отец нарушителя. По его словам, молодой человек действительно зашел в ТК без маски, но был готов ее купить. Охранник словам не поверил, уверяет отец 21-летнего петербуржца Константин Романюк, и почему-то вырвал из рук посетителя телефон. Драка завязалась из-за того, что имущество молодой человек пытался вернуть.

После того, как Романюк-младший оказался на полу, охранник начал его душить. Молодой человек просил о помощи и взывал свою спутницу снять происходящее на видео, что она и сделала. «Ты попутал что ли?», — повторял охранник и добавил: «втащу».

По словам отца пострадавшего, сейчас его сын в травмпункте. Он жалуется на боль в ребрах. Из полиции их отпустили, взяв объяснения.

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Комментарии (9)

Daharlem
Эх, жаль никто люля-кебаба этому охраннику не раздал.
copov
Сейчас в Питере самые болеющие и распространяющие как раз 20+. В чем проблемы маску надеть?
Cвифт
..... господи, что за поколение подрастает .... и охранник его всего лишь профессионально обездвижил и зафиксировал. Хоть папочка конечно теперь напоёт.
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