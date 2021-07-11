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Посетитель без маски пошёл на штурм эскалатора в петербургском торговом центре, но был сражён охраной

Посетитель «Европолиса» без маски устроил драку с охраной

Молодой человек активно прокладывал себе путь к шопингу, игнорируя правила коронавирусной безопасности. Дерзкого посетителя торгового центра в Выборгском районе Петербурга передали в руки полицейских.

Как стало известно «Фонтанке», конфликт с охранником стремительно начался вечером 11 июля. Молодой человек без маски бодро шёл к эскалатору торгового центра «Европолис» в сопровождении подруги. Разговор после замечания был коротким, довольно быстро посетитель начал пихаться. Охранник первые мгновения просто отходил подальше от буйного гражданина, но вскоре ковид-диссидент оказался на полу.

В торговый центр вызвали полицию. Приехал и отец нарушителя. По информации «Фонтанки», родитель представился как «адвокат Аркадий». Он грозит службе безопасности ТК скорой расправой, выраженной нецензурным словом с указанием зоны поражения — «всем».

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Комментарии (37)

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Хороший охранник. Служилый. Действовал вежливо и четко. Надеюсь, его наградят, а не уволят.
петя777
абсолютный дебилоид парень... ну не нравятся тебе законы - не ходи в тц. ходи к бабе Вале в подвальчик. То же самое, можно сказать:"А мне не нравится,что по вашим законам воровать или убивать нельзя! Вот такой я хипстер продвинутый"! а потом удивляться, с чего бы на 10 лет посадили, ты же такой продвинутый...
а то, что папу позвал, совсем абзац, самый хипстерский поступок)))
Nerevar
Давненько я не кидала охрану. Надо как-нить прийти в этот ТК без намордника и устроить что-то вроде "Мортал комбат".
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