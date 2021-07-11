Как стало известно «Фонтанке», конфликт с охранником стремительно начался вечером 11 июля. Молодой человек без маски бодро шёл к эскалатору торгового центра «Европолис» в сопровождении подруги. Разговор после замечания был коротким, довольно быстро посетитель начал пихаться. Охранник первые мгновения просто отходил подальше от буйного гражданина, но вскоре ковид-диссидент оказался на полу.
В торговый центр вызвали полицию. Приехал и отец нарушителя. По информации «Фонтанки», родитель представился как «адвокат Аркадий». Он грозит службе безопасности ТК скорой расправой, выраженной нецензурным словом с указанием зоны поражения — «всем».