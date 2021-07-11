абсолютный дебилоид парень... ну не нравятся тебе законы - не ходи в тц. ходи к бабе Вале в подвальчик. То же самое, можно сказать:"А мне не нравится,что по вашим законам воровать или убивать нельзя! Вот такой я хипстер продвинутый"! а потом удивляться, с чего бы на 10 лет посадили, ты же такой продвинутый...

а то, что папу позвал, совсем абзац, самый хипстерский поступок)))