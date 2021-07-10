Житель Шушар недоумевает после того, как его привили половиной ампулы с вакциной от COVID-19. В Комздраве успокаивают — это нормально

Мужчина 10 июля пришел по записи в поликлинику № 60 в Шушарах. Пока стоял в очереди, увидел, что ампулу после укола дают только через одного. Когда пришла его очередь, то пустую емкость дали не ему, а соседке. На вопрос почему медперсонал не дал ему вразумительного ответа. А в очереди ему сказали, что делают прививку половиной ампулы каждому.



Теперь мужчина напуган тем, что не получил нужной дозы вакцины для формирования иммунитета.

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по здравоохранению, петербуржцу не стоит беспокоиться. Раньше вакцина «Спутник V» поступала в ампулах, где нужная доза была рассчитана на пятерых прививающихся. Сейчас есть ампулы на двоих. Именно с такими и столкнулся житель Шушар в поликлинике.