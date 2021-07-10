FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +31
74.47р88.14р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
30
Печать

Житель Шушар недоумевает после того, как его привили половиной ампулы с вакциной от COVID-19. В Комздраве успокаивают — это нормально

Житель Петербурга заявил о том, что его привили лишь половиной ампулы с вакциной от коронавируса

Петербуржец обратился на «Фонтанку» с необычным наблюдением во время вакцинирования от короны.

Мужчина 10 июля пришел по записи в поликлинику № 60 в Шушарах. Пока стоял в очереди, увидел, что ампулу после укола дают только через одного. Когда пришла его очередь, то пустую емкость дали не ему, а соседке. На вопрос почему медперсонал не дал ему вразумительного ответа. А в очереди ему сказали, что делают прививку половиной ампулы каждому.

Теперь мужчина напуган тем, что не получил нужной дозы вакцины для формирования иммунитета.

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по здравоохранению, петербуржцу не стоит беспокоиться. Раньше вакцина «Спутник V» поступала в ампулах, где нужная доза была рассчитана на пятерых прививающихся. Сейчас есть ампулы на двоих. Именно с такими и столкнулся житель Шушар в поликлинике.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (30)

Агроном аэродрома
Передайте, кто-нибудь, жителю посёлка Шушары, что фуфырики бывают на одного эгоиста и на роту из пяти страждущих. Во всяком случае так рассказывают анти-анти-прививочники. :)
ivan5_5e4d10fe646f6
А ампулы хоть при людях открывают или как в онкодиспансерах в специальной комнатке чтоб не видно было что и как?
kuk-vasyusha
Я слышал еще, что после смерти владельца qr кода, его присваивают другому?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний