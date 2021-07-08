Олимпиада в Токио будет проходить в режиме ЧС из-за коронавируса

В Токио на период с 12 июля по 22 августа власти введут режим ЧС. Как пишет 8 июля France24 со ссылкой на заявление министра по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом.
«В Токио сохраняется тенденция увеличения числа заболевших, помимо этого распространяется штамм «дельта». Между тем наступает летний сезон, когда возрастает активность населения. Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС с 12 июля по 22 августа», — заявил Нисимура.
На прошлой неделе в Токио было зафиксировано рекордное увеличение числа инфицированных ковидом за месяц.
Церемония открытия Олимпиады-2020, которая состоится 23 июля в Токио, может пройти в закрытом режиме. COVID-19 выявили у первого спортсмена, прилетевшего в Японию.