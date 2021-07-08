FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+32°C/Завтра: +30
74.06р87.56р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
1
Печать

Олимпиада в Токио будет проходить в режиме ЧС из-за коронавируса

В Токио на период с 12 июля по 22 августа власти введут режим ЧС. Как пишет 8 июля France24 со ссылкой на заявление министра по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом.

«В Токио сохраняется тенденция увеличения числа заболевших, помимо этого распространяется штамм «дельта». Между тем наступает летний сезон, когда возрастает активность населения. Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС с 12 июля по 22 августа», — заявил Нисимура.

На прошлой неделе в Токио было зафиксировано рекордное увеличение числа инфицированных ковидом за месяц.

Церемония открытия Олимпиады-2020, которая состоится 23 июля в Токио, может пройти в закрытом режиме. COVID-19 выявили у первого спортсмена, прилетевшего в Японию.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Guest1234
Ну и дураки. Пригласили бы Беглова, он бы им организовал мероприятие с соблюдением всех коронавирусных норм. Бабла бы срубили с болельщиков. А теперь так и будут без денег сидеть.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний