Неизвестный объект приблизится к МКС на расстояние в три раза меньше, чем предполагалось ранее

Космический мусор, о котором предупреждало НАСА, ещё сильнее приблизился к международной космической станции. Предполагалось, что завтра, 8 июля, минимальное расстояние составит 4,5 км, однако оценка изменилась в меньшую сторону.

«По новым данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), в четверг, 8 июля, в полутора километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора», — сообщает 7 июля Роскосмос.