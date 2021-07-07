FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +31
73.27р87.00р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
5
Печать

Неизвестный объект приблизится к МКС на расстояние в три раза меньше, чем предполагалось ранее

Космический мусор, о котором предупреждало НАСА, ещё сильнее приблизился к международной космической станции. Предполагалось, что завтра, 8 июля, минимальное расстояние составит 4,5 км, однако оценка изменилась в меньшую сторону.

«По новым данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), в четверг, 8 июля, в полутора километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора», — сообщает 7 июля Роскосмос.

Максимально близко объект окажется рядом с МКС, как предполагается, в 16:16 по московскому времени. За ним продолжают следить. Если за 28 или 6 часов до сближения появится информация об опасной ситуации, то орбита станции будет скорректирована.

В сентябре 2020 года МКС уклонилась от космического мусора, оказавшегося обломком японской ракеты.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

261782811
Мусор он и в космосе мусор ….
Dimitry Antonov
Мало людям Земли, космос уже активно загаживают.
закоренелый ленинградец
Это - рука Москвы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний