Неизвестный объект приблизится к МКС на расстояние в три раза меньше, чем предполагалось ранее

Космический мусор, о котором предупреждало НАСА, ещё сильнее приблизился к международной космической станции. Предполагалось, что завтра, 8 июля, минимальное расстояние составит 4,5 км, однако оценка изменилась в меньшую сторону.
«По новым данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), в четверг, 8 июля, в полутора километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора», — сообщает 7 июля Роскосмос.
Максимально близко объект окажется рядом с МКС, как предполагается, в 16:16 по московскому времени. За ним продолжают следить. Если за 28 или 6 часов до сближения появится информация об опасной ситуации, то орбита станции будет скорректирована.
В сентябре 2020 года МКС уклонилась от космического мусора, оказавшегося обломком японской ракеты.