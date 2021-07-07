Московские музеи начали пускать посетителей только по QR-коду

Несколько музеев Москвы — в частности, музей-усадьба «Царицыно», музей-усадьба Кусково и Музей космонавтики — теперь пускают посетителей только по QR-коду о вакцинации или со справкой о ПЦР-тесте, — сообщают СМИ со ссылкой на сами музеи.



В то же время такую практику не вводили у себя ведущие музеи столицы: в Третьяковскую галерею или ГМИИ им. А. С. Пушкина можно пройти как обычно.



А вот театры раздумывают о введении аналогичной меры: накануне о том, что с нового сезона некоторые спектакли станут covid-free, рассказал журналистам директор «Ленкома» Марк Варшавер. Однако распространять эту практику на все представления он считает преждевременным.

