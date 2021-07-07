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Московские музеи начали пускать посетителей только по QR-коду

Несколько музеев Москвы — в частности, музей-усадьба «Царицыно», музей-усадьба Кусково и Музей космонавтики — теперь пускают посетителей только по QR-коду о вакцинации или со справкой о ПЦР-тесте, — сообщают СМИ со ссылкой на сами музеи.

В то же время такую практику не вводили у себя ведущие музеи столицы: в Третьяковскую галерею или ГМИИ им. А. С. Пушкина можно пройти как обычно.

А вот театры раздумывают о введении аналогичной меры: накануне о том, что с нового сезона некоторые спектакли станут covid-free, рассказал журналистам директор «Ленкома» Марк Варшавер. Однако распространять эту практику на все представления он считает преждевременным.

При этом QR-код уже потребуется предъявлять одновременно с билетом на спектакль тем, кто собрался на гастрольные спектакли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, которые пройдут на Исторической сцене Большого театра России с 27 июля по 1 августа.

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Комментарии (13)

Guest1234
Иностранцам начинают выдачу российских виз. Они приедут, а тут раз - и не пустят их в музеи, потому что у них QR код неправильный. Придется возвращаться домой неокультуренными.
tsodd
Переносчиком может быть и привитый.
mik70
Хотелось бы понять, зачем колют все же. "В практике применения вакцин для профилактики болезней не было случаев, когда иммунитет от вакцины был бы сильнее и продолжительнее иммунитета, полученного после перенесённой болезни. Поэтому в советы Роспотребнадзора вкралась какая-то ошибка. Такое мнение высказал завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии университета им. И.М. Сеченова академик РАН Виталий Зверев.
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