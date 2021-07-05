FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +27
73.35р87.03р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
35
Печать

В Петербурге выявили рекордное число пневмоний. На КТ хватает и привитых двумя дозами

Число выявляемых пневмоний в Петербурге достигло рекордных значений с начала пандемии, следует из статистики сортировочного COVID-центра Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС), опубликованной 5 июля.

«За прошедшую неделю через COVID-центр МИБС прошло 3 406 человек, пневмонии — у 2 481, — сообщили в центре. — За неделю из всех обратившихся (3 406) только у 57 человек завершена вакцинация, еще у 16 сделана только 1-я прививка».

Согласно графику МИБС, на пике первой и второй волны в Петербурге выявляли меньше пневмоний, чем во время третьей волны в июле 2021 года.

Как писала «Фонтанка», Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) с начала пандемии выполняет КТ для пациентов с ковидом или подозрением на ковид в своих поликлиниках на 6-й Советской и на улице Есенина. На основании диагностического заключения специалистов центра принимается решение — госпитализировать человека или нет.

Ранее днём «Фонтанка» сообщала, что в Петербурге начинается подсчет заболевших ковидом после вакцинации.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (35)

Foxit
Носите маски, мойте руки как в первую волну и пневмоний станет меньше. А то забили всё, а потом удивляются.
AleksandrP
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о намерении с 19 июля отказаться от обязательного ношения масок и соблюдения "социальной дистанции".
Новая нормальность заканчивается?
Потому просьба к губернаторам на неё больше не ссылаться:)
Guest1234
57 человек - это 1,6%. На 3 июля в Питере полностью привито 13%. Если бы прививка не работала, обратившихся за КТ было бы 13%. А их обращается в 8 раз меньше этих 13%. То есть, эффективность вакцины от нового штамма получается около 88%. Близко к заявленной.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний