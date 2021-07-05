«За прошедшую неделю через COVID-центр МИБС прошло 3 406 человек, пневмонии — у 2 481, — сообщили в центре. — За неделю из всех обратившихся (3 406) только у 57 человек завершена вакцинация, еще у 16 сделана только 1-я прививка».

Согласно графику МИБС, на пике первой и второй волны в Петербурге выявляли меньше пневмоний, чем во время третьей волны в июле 2021 года.