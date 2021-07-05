«За прошедшую неделю через COVID-центр МИБС прошло 3 406 человек, пневмонии — у 2 481, — сообщили в центре. — За неделю из всех обратившихся (3 406) только у 57 человек завершена вакцинация, еще у 16 сделана только 1-я прививка».
Согласно графику МИБС, на пике первой и второй волны в Петербурге выявляли меньше пневмоний, чем во время третьей волны в июле 2021 года.
Как писала «Фонтанка», Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) с начала пандемии выполняет КТ для пациентов с ковидом или подозрением на ковид в своих поликлиниках на 6-й Советской и на улице Есенина. На основании диагностического заключения специалистов центра принимается решение — госпитализировать человека или нет.
Ранее днём «Фонтанка» сообщала, что в Петербурге начинается подсчет заболевших ковидом после вакцинации.