Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в Петербурге матчи чемпионата Европы по футболу посетили 135 000 человек, а город провёл турнир на высоком уровне. Об этом чиновник сказал в понедельник, 5 июля.

Чернышенко добавил, что большое внимание организаторами турнира в России уделялось вопросам безопасности в период пандемии коронавируса, а Петербург провел турнир на самом высоком уровне. По словам вице-премьера, было подано почти 140 тысяч заявок на получение паспортов болельщика. Город посетили более 200 игроков из восьми национальных сборных.

В свою очередь, глава оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин напомнил, что в городе были организованы базы сборных Финляндии и Словакии.



«Обе команды нас благодарили и уехали с самыми теплыми впечатлениями», — утверждает Сорокин, который отметил, что на самой «Газпром Арене» соблюдались все антикоронавирусные меры: зрителям напоминали о ношении масок, соблюдении социальной дистанции, везде были санитайзеры, передаёт «Интерфакс».



«Да и сам факт наличия трех фан-зон (в городе) — это тоже своего рода антиковидная мера», — сказал господин Сорокин.