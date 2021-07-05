Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в Петербурге матчи чемпионата Европы по футболу посетили
«Все матчи Евро-2020 в Петербурге посетили более 135 тыс. болельщиков», — цитирует государственное информационное агентство ТАСС профильного высокопоставленного чиновника.
Чернышенко добавил, что большое внимание организаторами турнира в России уделялось вопросам безопасности в период пандемии коронавируса, а Петербург провел турнир на самом высоком уровне. По словам вице-премьера, было подано почти 140 тысяч заявок на получение паспортов болельщика. Город посетили более 200 игроков из восьми национальных сборных.
В свою очередь, глава оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин напомнил, что в городе были организованы базы сборных Финляндии и Словакии.
«Обе команды нас благодарили и уехали с самыми теплыми впечатлениями», — утверждает Сорокин, который отметил, что на самой «Газпром Арене» соблюдались все антикоронавирусные меры: зрителям напоминали о ношении масок, соблюдении социальной дистанции, везде были санитайзеры, передаёт «Интерфакс».
«Да и сам факт наличия трех фан-зон (в городе) — это тоже своего рода антиковидная мера», — сказал господин Сорокин.
Петербург принял шесть игр группового этапа и один четвертьфинал в рамках Евро-2020. Сразу после последней игры сообщалось, что стадион посетили 133 тысячи болельщиков.
После поездок в Россию многие иностранные болельщики заболели коронавирусом. Об этом заявили и шведы, и финны. Причём в Суоми счёт идёт на сотни. После этого органы здравоохранения Финляндии призвали отказаться от поездок в Россию и отложили отмену масочного режима в стране. У вернувшихся из Петербурга финских фанатов подтвердился вариант «дельта».
Из-за Евро-2020 усиления пандемии коронавируса ждёт Швейцария. Власти Эстонии готовятся полностью закрыть границу из-за попадания новых штаммов COVID-19 из РФ.
С началом чемпионата с сайта Смольного пропала ежедневная городская коронавирусная статистика, о чём ранее выражали обеспокоенность депутаты городского парламента.