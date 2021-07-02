У вернувшихся из Петербурга финских фанатов подтвердился вариант «дельта»

Коронавирусная инфекция, обнаруженная у финских болельщиков, побывавших на Евро-2020 в Петербурге, была вызвана «дельта»-вариантом SARS-CoV-2. Об этом 2 июля сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии.

«Завершено секвенирование проб коронавируса, взятых на границе с Россией во время чемпионата Европы по футболу. При секвенировании малых образцов можно было убедиться, что каждый образец является результатом «дельта»-мутации», — заявили в ведомстве.

«Дельта»-вариант впервые был выявлен в Финляндии в марте 2021 года, его привезли из зарубежных командировок.