У вернувшихся из Петербурга финских фанатов подтвердился вариант «дельта»

Коронавирусная инфекция, обнаруженная у финских болельщиков, побывавших на Евро-2020 в Петербурге, была вызвана «дельта»-вариантом SARS-CoV-2. Об этом 2 июля сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии.
«Завершено секвенирование проб коронавируса, взятых на границе с Россией во время чемпионата Европы по футболу. При секвенировании малых образцов можно было убедиться, что каждый образец является результатом «дельта»-мутации», — заявили в ведомстве.
«Дельта»-вариант впервые был выявлен в Финляндии в марте 2021 года, его привезли из зарубежных командировок.
Этот штамм вызывает особое беспокойство ВОЗ из-за высокой заразности и агрессивности. Глава ВОЗ заявил ранее днём, что мир находится в опасном периоде пандемии.
Ранее сообщалось, что около 400 финских фанатов сдали положительный тест на COVID-19 после поездки на Евро-2020 в Петербурге. Накануне власти Финляндии призвали отказаться от поездок в Россию, однако, по данным Yle, на матч между Испанией и Швейцарией в Петербурге купили билеты 188 финских болельщиков.