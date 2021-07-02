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Отмена масочного режима в Финляндии откладывается из-за вернувшихся из Петербурга фанатов

Финские власти не будут смягчать правила ношения масок из-за роста заболеваемости после Евро-2020.

Ведомство здравоохранения и социального обеспечения THL подготовило рекомендации по отмене масочного режима, однако их введение откладывается из-за коронавирусной инфекции, привезенной из Санкт-Петербурга. Об этом 2 июля сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на Uutissuomalainen.

Власти Суоми заявили, что вернутся к вопросу смягчения правил ношения масок в конце лета, когда будет виден явный тренд на падение заболеваемости COVID-19.

Почти 400 футбольных болельщиков привезли из Петербурга в Суоми коронавирус. Из-за этого власти Финляндии призвали отказаться от поездок в соседнюю страну.

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Комментарии (15)

260569221
Ахах… ну ну… нашли причину
Вячеслав Рогожин
А как местные людоеды звиздели: роста заболиваний после Еврокови-2020 не будет, Ковидные Паруса безопасны...
житель города П.
А ожидали чего то другого? "Вирус был, этого мы не отрицаем, но он самоликвидировался"(с) Так, что ли?))
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