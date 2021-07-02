Отмена масочного режима в Финляндии откладывается из-за вернувшихся из Петербурга фанатов

Ведомство здравоохранения и социального обеспечения THL подготовило рекомендации по отмене масочного режима, однако их введение откладывается из-за коронавирусной инфекции, привезенной из Санкт-Петербурга. Об этом 2 июля сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на Uutissuomalainen.



Власти Суоми заявили, что вернутся к вопросу смягчения правил ношения масок в конце лета, когда будет виден явный тренд на падение заболеваемости COVID-19.

Почти 400 футбольных болельщиков привезли из Петербурга в Суоми коронавирус. Из-за этого власти Финляндии призвали отказаться от поездок в соседнюю страну.