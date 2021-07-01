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Минздрав Финляндии: Из съездивших в Петербург на Евро-2020 коронавирус нашли у 9%

Поездки на чемпионат Европы по футболу в Петербург подстегнули заболеваемость коронавирусной инфекцией в Финляндии. Об этом заявило 1 июля министерство здравоохранения и социального развития страны.

По данным ведомства, на прошлой неделе (21–27 июня) было выявлено 947 случаев COVID-19 — это более чем на 400 случаев больше, чем семью днями ранее.

«За последние недели не менее 4 500 финнов посетили чемпионат Европы по футболу в Санкт-Петербурге. У вернувшихся с Евро-2020, по данным на 30 июня, 386 положительных результатов тестов, ещё 50 человек заразились от них», — говорится в сообщении Минздрава Финляндии. Большинство заражений зарегистрировано в Хельсинки, Эспоо и Вантаа, а также в Пирканмаа и Юго-Западной Финляндии.

Более 40 % заражений, выявленных на 25-й неделе, напрямую связаны с поездкой на чемпионат Европы в России. Более трети (35 %) случаев коронавируса в этот период обнаружили у 20–29-летних. Скорость инфицирования в стране увеличилась, таким образом, с 0,7 до 0,9, добавили в ведомстве.

В больницах страны с COVID-19 находятся 38 человек, 7 из них — в отделениях интенсивной терапии.

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Комментарии (6)

VF812
ну, кого интересует финская шваль?
dragvs
Спасибо Биглову
266075730
На 4 500 финнов-боллельщиков, 386 инфицированных.
А на 5 000 000+++ жителей Питера 1 600 инфицированных

Это всё что необходимо знать о ковидной статистике в скрепоносной
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