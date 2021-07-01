Минздрав Финляндии: Из съездивших в Петербург на Евро-2020 коронавирус нашли у 9%

По данным ведомства, на прошлой неделе (21–27 июня) было выявлено 947 случаев COVID-19 — это более чем на 400 случаев больше, чем семью днями ранее.



«За последние недели не менее 4 500 финнов посетили чемпионат Европы по футболу в Санкт-Петербурге. У вернувшихся с Евро-2020, по данным на 30 июня, 386 положительных результатов тестов, ещё 50 человек заразились от них», — говорится в сообщении Минздрава Финляндии. Большинство заражений зарегистрировано в Хельсинки, Эспоо и Вантаа, а также в Пирканмаа и Юго-Западной Финляндии.