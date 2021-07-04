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«Евро — идеальная территория для вируса». В Швейцарии ждут усиления пандемии из-за чемпионата по футболу

Швейцария ждет усиления пандемии коронавируса из-за Евро-2020

Эпидемиологическая ситуация в Европе осложнится в ближайшее время из-за проведения чемпионата по футболу. Об этом 4 июля заявил вице-президент специальной научной группы по COVID-19 при правительстве Швейцарии Урс Каррер, пишет издание Blick.

«Евро — это идеальная территория для вируса. Не вызывает никакого сомнения, что этот турнир будет способствовать заражениям [COVID-19]», — подчеркнул Каррер. И напомнил о сообщениях о массовых заражениях после матчей турнира. В частности, как писала «Фонтанка», сотни финнов привезли с собой коронавирус из Петербурга. «На чемпионате Европы по футболу будет лежать часть ответственности за распространение вируса и усиление пандемии», — подытожил эксперт.

Причем Каррер подчеркнул, что и сам футбольный болельщик и ему понятны эмоции фанатов. «В данном случае эмоции противоречат здравому смыслу и контролю над собой», — добавил он. На матчи, по его мнению, надо было пускать, например, только дважды привитых людей.

Напомним, 2 июля прошел последний матч Евро-2020 в Петербурге, однако фан-зоны в городе будут работать до завершения турнира.

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Комментарии (6)

vader
Отлично проводит в жизнь указания Всемирного банка. Не должно быть никаких чемпионатов, концертов, соревнований, театров, музеев, ресторанов, ничего, где человек мог бы встретиться с другим человеком. Ибо самое главная задача в первую фазу пандемии - РАЗОБЩЕНИЕ.
Sadava
Усы молчат? Ох, напишут новую методичку ко вторнику.
AlBerkut
А может не ногомячепинатели виноваты, а два дедушки, что недавно у них свидание устраивали? 😉😎
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