«Евро — идеальная территория для вируса». В Швейцарии ждут усиления пандемии из-за чемпионата по футболу

Эпидемиологическая ситуация в Европе осложнится в ближайшее время из-за проведения чемпионата по футболу. Об этом 4 июля заявил вице-президент специальной научной группы по COVID-19 при правительстве Швейцарии Урс Каррер, пишет издание Blick.



«Евро — это идеальная территория для вируса. Не вызывает никакого сомнения, что этот турнир будет способствовать заражениям [COVID-19]», — подчеркнул Каррер. И напомнил о сообщениях о массовых заражениях после матчей турнира. В частности, как писала «Фонтанка», сотни финнов привезли с собой коронавирус из Петербурга. «На чемпионате Европы по футболу будет лежать часть ответственности за распространение вируса и усиление пандемии», — подытожил эксперт.

