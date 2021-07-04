«Евро — идеальная территория для вируса». В Швейцарии ждут усиления пандемии из-за чемпионата по футболу

Эпидемиологическая ситуация в Европе осложнится в ближайшее время из-за проведения чемпионата по футболу. Об этом 4 июля заявил вице-президент специальной научной группы по COVID-19 при правительстве Швейцарии Урс Каррер, пишет издание Blick.
«Евро — это идеальная территория для вируса. Не вызывает никакого сомнения, что этот турнир будет способствовать заражениям [COVID-19]», — подчеркнул Каррер. И напомнил о сообщениях о массовых заражениях после матчей турнира. В частности, как писала «Фонтанка», сотни финнов привезли с собой коронавирус из Петербурга. «На чемпионате Европы по футболу будет лежать часть ответственности за распространение вируса и усиление пандемии», — подытожил эксперт.
Причем Каррер подчеркнул, что и сам футбольный болельщик и ему понятны эмоции фанатов. «В данном случае эмоции противоречат здравому смыслу и контролю над собой», — добавил он. На матчи, по его мнению, надо было пускать, например, только дважды привитых людей.
Напомним, 2 июля прошел последний матч Евро-2020 в Петербурге, однако фан-зоны в городе будут работать до завершения турнира.