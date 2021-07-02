Матчи Евро-2020 в Петербурге посетили почти 133 тысячи зрителей

Организаторы матчей чемпионата Европы по футболу в Петербурге подвели итоги посещаемости матчей турнира на «Газпром Арене». Согласно официальным данным, всего семь матчей в Северной столице посетили 132 752 зрителя.



Наибольший интерес вызвала стартовая игра Евро-2020 в Петербурге — Бельгия — Россия (3:0), которую посетили 26 264 болельщика. Меньше всего зрителей пришло на встречу Швеция — Словакия (1:0, 11 525 человек).



Общая вместимость «Газпром Арены» — 68 134 зрителя. На матчах Евро-2020 из-за коронавирусных ограничений могут присутствовать не более 34 067 болельщиков.

