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Матчи Евро-2020 в Петербурге посетили почти 133 тысячи зрителей

Организаторы матчей чемпионата Европы по футболу в Петербурге подвели итоги посещаемости матчей турнира на «Газпром Арене». Согласно официальным данным, всего семь матчей в Северной столице посетили 132 752 зрителя.

Наибольший интерес вызвала стартовая игра Евро-2020 в Петербурге — Бельгия — Россия (3:0), которую посетили 26 264 болельщика. Меньше всего зрителей пришло на встречу Швеция — Словакия (1:0, 11 525 человек).

Общая вместимость «Газпром Арены» — 68 134 зрителя. На матчах Евро-2020 из-за коронавирусных ограничений могут присутствовать не более 34 067 болельщиков.

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Комментарии (4)

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Сегодня вечером магазины КБ в 2 раза больше народа посетило.
Иванов Ив Ив
Задача:
Из 2 000 болельщиков, посетивших матчи в Петербурге, заболели 400 болельщиков.
Сколько болельщиков заболели из 133 тыс. зрителей?
i224
Вроде не было билетов в свободной продаже, нет?
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