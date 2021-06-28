«Среди финских туристов, возвращающихся из Петербурга, зарегистрировано почти 300 случаев заражения коронавирусом», — сообщило 28 июня Ведомство социального развития и здравоохранения THL.
Накануне сообщалось о 200 заболевших, двумя днями ранее — о 120. THL даже назвало место предположительного заражения финских футбольных болельщиков.
По словам главного врача THL Отто Хельве, число заболевших ещё может увеличиться. Две трети сдавших положительный тест живут в столичном регионе. На карантин помещено 500 человек, передаёт Yle. Отмечается, что в Южной Карелии инфекция уже распространилась на ближайшее окружение побывавших на чемпионате туристов. Пока неизвестно, за сколькими заражениями стоит индийский «дельта»-вариант коронавируса.
На следующий день после решающего для финской сборной матча, фанаты «Филинов» массово поехали домой. На границе их возвращение оказалось непредвиденным, и около 800 человек из-за многочасовых пробок пустили в страну без обязательного в таких случаях мазка на коронавирус. Теперь медики настоятельно рекомендуют пройти тест всем туристам и даже тем, кто с ними близко контактировал — процедура бесплатная.
«THL рекомендует избегать ненужных поездок в Россию», — подчёркивает ведомство.