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После Евро-2020 в Петербурге коронавирус выявили уже у 300 финнов

Со дня последнего матча сборной Суоми в Петербурге на Евро-2020, спустя неделю, выявлено уже несколько сотен заболевших коронавирусом, число случаев продолжает расти.

«Среди финских туристов, возвращающихся из Петербурга, зарегистрировано почти 300 случаев заражения коронавирусом», — сообщило 28 июня Ведомство социального развития и здравоохранения THL.

Накануне сообщалось о 200 заболевших, двумя днями ранее — о 120. THL даже назвало место предположительного заражения финских футбольных болельщиков.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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По словам главного врача THL Отто Хельве, число заболевших ещё может увеличиться. Две трети сдавших положительный тест живут в столичном регионе. На карантин помещено 500 человек, передаёт Yle. Отмечается, что в Южной Карелии инфекция уже распространилась на ближайшее окружение побывавших на чемпионате туристов. Пока неизвестно, за сколькими заражениями стоит индийский «дельта»-вариант коронавируса.

На следующий день после решающего для финской сборной матча, фанаты «Филинов» массово поехали домой. На границе их возвращение оказалось непредвиденным, и около 800 человек из-за многочасовых пробок пустили в страну без обязательного в таких случаях мазка на коронавирус. Теперь медики настоятельно рекомендуют пройти тест всем туристам и даже тем, кто с ними близко контактировал — процедура бесплатная.

«THL рекомендует избегать ненужных поездок в Россию», — подчёркивает ведомство.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

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Комментарии (24)

Mai
Финна - это личинка ленточного червя,
sektor7
Слабаки 😂
Теперь их популяция под угрозой вымирания. Одни русские дачи останутся.
Вася ПУПКИН
Нифига себе, пары тысяч финов и 300 заболевших, а на 40 тысяч выпускников никто не заболел, а наоборот несколько сотен выпускников вылечились.
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