Число заболевших финнов после поездки на Евро-2020 в Петербурге стремительно растёт

«Вчера вечером более 120 случаев было выявлено среди туристов, вернувшихся из Санкт-Петербурга. Большая часть заражений подтверждена у тех, кто вернулся с Евро-2020», — приводит Yle слова руководителя THL Мики Салминена. Побывавшие на чемпионате и подхватившие COVID-19 уже разъехались по разным городам Финляндии: Хельсинки, Эспоо, Вантаа, Турку, Хямеэнлинна, Куопио, Ювяскюля, Оулу. Для сравнения: сотня с небольшим — это в последнее время общее число суточных заражений на всю Финляндию.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом у финских туристов, побывавших недавно в Петербурге, увеличивается. В четверг, 24 июня, ведомство соцразвития и здравоохранения THL сообщало о сотне заболевших, сегодня, в субботу, их уже 120.

По его словам, заболевших так много, что ехавшие в автобусах или заказных авто должны предпринять меры предосторожности. Им настоятельно рекомендуют сдать мазок на COVID-19 как можно скорее. Ранее сообщалось о том, что врачам известны случаи, когда на границе финны сдавали отрицательный тест, после этого шли по барам и массовым мероприятиям, а второй тест оказывался положительным. Более того, из-за пробки на границе вечером 22 июня 800 человек пустили в Суоми без анализа на COVID-19.

«Анализ [на определение «дельта»-штамма] медленный и техничный, и получение результатов может занять до двух недель. Вы должны исходить из предположения, что это может быть он (заразный индийский штамм. — Прим. ред.). Меры предосторожности абсолютно одинаковы, независимо от того, какой это вариант коронавируса», — говорит Салминен болельщикам.



Сейчас ведомство изучает сданные на границы анкеты, чтобы связаться со всеми потенциальными носителями.

Ранее в THL назвали место в Петербурге, где финские болельщики могли подхватить коронавирус, — якобы это ресторан Alpenhaus недалеко от стадиона на Крестовском острове. Но там так не считают: pr-директор ресторана «Альпенхаус» Татьяна Веселкова заверила, что в заведении соблюдаются все меры безопасности и никто из работников не болеет.