«Самые жесткие правила для въезда будут установлены для России». Эстония меняет правила въезда иностранцев

На прошлой неделе в Эстонию из-за рубежа въехали 49 человек с коронавирусом, 32 из них приехали из России, говорится в статье.

У Эстонии есть правовая возможность требовать на границе с Россией предоставление отрицательного теста на коронавирус в том числе у привитых людей, если использована вакцина, не одобренная в ЕС, сообщили в Минюсте после соответствующего юридического анализа.

«Самые жесткие правила для въезда будут установлены для борющейся с дельта-штаммом (индийский) России», — пишет издание, отмечая, что многие заразившиеся индийским штаммом имеют вирус, генетически совпадающий с тем, что распространеняется сейчас в Петербурге.

При этом пока въехать в Эстонию из России можно при предъявлении справки о вакцинации или документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19. Ограничение свободы передвижения для такой категории граждан не предусмотрено. Новые правила предполагают, что в случае ухудшения обстановки пересечение границы может быть полностью остановлено.

«У выдающихся в Эстонии справок о вакцинации имеется QR-код, при сканировании которого можно быстро проверить достоверность и уместность данных. Гражданам третьих стран справки часто выдают на бумаге и без защитных элементов, проверка подлинности которых затруднена и затратна по времени», — отмечает заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев.