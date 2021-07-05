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«Самые жесткие правила для въезда будут установлены для России». Эстония меняет правила въезда иностранцев

Эстонские власти готовят законопроект о пересечении границы из-за ситуации с пандемией коронавируса. Соответствующее поручение своим сотрудникам дала министр юстиции Эстонии Марис Лаури, сообщает в понедельник 5 июля Postimees.

У Эстонии есть правовая возможность требовать на границе с Россией предоставление отрицательного теста на коронавирус в том числе у привитых людей, если использована вакцина, не одобренная в ЕС, сообщили в Минюсте после соответствующего юридического анализа.

На прошлой неделе в Эстонию из-за рубежа въехали 49 человек с коронавирусом, 32 из них приехали из России, говорится в статье.

«Самые жесткие правила для въезда будут установлены для борющейся с дельта-штаммом (индийский) России», — пишет издание, отмечая, что многие заразившиеся индийским штаммом имеют вирус, генетически совпадающий с тем, что распространеняется сейчас в Петербурге.

При этом пока въехать в Эстонию из России можно при предъявлении справки о вакцинации или документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19. Ограничение свободы передвижения для такой категории граждан не предусмотрено. Новые правила предполагают, что в случае ухудшения обстановки пересечение границы может быть полностью остановлено.

«У выдающихся в Эстонии справок о вакцинации имеется QR-код, при сканировании которого можно быстро проверить достоверность и уместность данных. Гражданам третьих стран справки часто выдают на бумаге и без защитных элементов, проверка подлинности которых затруднена и затратна по времени», — отмечает заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев.

В начале июня было восстановлено автобусное сообщение между Эстонией и Россией. Тогда же стало известно, что у финских болельщиков, посетивших матчи Евро-2021 в России, выявлен «дельта»-вариант SARS-CoV-2, что затормозило отмену масочного режима в стране. В конце июня стало известно, что вирус из России домой привезли и шведы.

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Комментарии (10)

Петр Петров
Ну что, умылись. Урапатриоты!!
gencon
Клеймо мошенников плавно переходит от жуликов в погонах к рядовому россиянину....."нас там нет" с коррновирусом не работает. Уважаемый ЕС : просьба дать нам независимую статистику по заболевших короной в России, от наших наперсточников ничего не добиться
Vahmistroff
Не пойму, почему финны, которых трудно упрекнуть в отсутствии логики, с огромным скрипом пускают к себе даже собственников недвижимости, не говоря уже о членах их семей. Но в то же время огромной армии в несколько тысяч человек, желающих поорать на стадионах ногомячей и потенциально готовых заразиться человек, дан "зеленый свет" при пересечении границы! Неужели непонятно, что это стадо как раз и есть потенциальные переносчики болезни, а несколько сотен мирно разъедущихся по своим дачам собственников представляю гораздо меньшую опасность.
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