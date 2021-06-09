Автобусы начинают ходить из Петербурга в Финляндию и Эстонию

«На волне высокого спроса, вызванного возвращением компании на маршрут между городами, принято решение уже со следующей недели осуществлять 8 рейсов в каждую сторону», — уточнили в компании. Lux Express пока не планирует поездки в Финляндию.

Перевозчик объясняет свое решение, в том числе, предстоящими играми Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Билеты на первый рейс Lux Express из эстонской столицы в Петербург раскупили меньше чем за неделю. В частности, в Северную столицу сбираются приехать граждане Польши, Финляндии и Швеции.

Переводчик Ecolines, в свою очередь, уже анонсировал рейсы в Лаппеенранту с 25 июня. По словам директора по маркетингу ООО «Амрон» (юрлицо латвийской Ecolines в России) Андрея Волкова, это решение было принято без привязки к футбольному первенству. «Это рейс рассчитан не на болельщиков, а на тех, у кого есть основание для въезда в Финляндию и для финских граждан, у кого есть основания въехать в Россию», — уточнил представитель компании.

Сначала автобусы будут ходить не каждый день: в среду, пятницу, субботу и воскресенье, однако в планах у Ecolines переход на ежедневный график отправления.

Волков отметил, что облечение правил передвижения между странами скажется на интересе к рейсу, так как самолет стоит дорого, а железнодорожное сообщение пока не возобновили.

Член совета директоров АО «Совавто — Санкт-Петербург» Сергей Петросян в комментарии «Фонтанке» рассказал, что его компания планирует возобновить поездки в Финляндию, но не к чемпионату Европы. «Думаю, мы запустимся в течение двух недель», — заверил он. Петросян выразил сомнение в том, что поездки именно на футбол будут сильно востребованы у финнов, так как идет агитация не ездить в Россию. Он отметил, что важным стало разъяснение финской стороны о том, что водители рейсовых международных автобусов могут пересекать границу — до этого статус был непонятен.