Автобусы начинают ходить из Петербурга в Финляндию и Эстонию

«Lux Express Group возобновила автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Таллином», — рассказали 9 июня в пресс-службе компании.
Перевозчик объясняет свое решение, в том числе, предстоящими играми Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Билеты на первый рейс Lux Express из эстонской столицы в Петербург раскупили меньше чем за неделю. В частности, в Северную столицу сбираются приехать граждане Польши, Финляндии и Швеции.
«На волне высокого спроса, вызванного возвращением компании на маршрут между городами, принято решение уже со следующей недели осуществлять 8 рейсов в каждую сторону», — уточнили в компании. Lux Express пока не планирует поездки в Финляндию.
Переводчик Ecolines, в свою очередь, уже анонсировал рейсы в Лаппеенранту с 25 июня. По словам директора по маркетингу ООО «Амрон» (юрлицо латвийской Ecolines в России) Андрея Волкова, это решение было принято без привязки к футбольному первенству. «Это рейс рассчитан не на болельщиков, а на тех, у кого есть основание для въезда в Финляндию и для финских граждан, у кого есть основания въехать в Россию», — уточнил представитель компании.
Сначала автобусы будут ходить не каждый день: в среду, пятницу, субботу и воскресенье, однако в планах у Ecolines переход на ежедневный график отправления.
Волков отметил, что облечение правил передвижения между странами скажется на интересе к рейсу, так как самолет стоит дорого, а железнодорожное сообщение пока не возобновили.
Член совета директоров АО «Совавто — Санкт-Петербург» Сергей Петросян в комментарии «Фонтанке» рассказал, что его компания планирует возобновить поездки в Финляндию, но не к чемпионату Европы. «Думаю, мы запустимся в течение двух недель», — заверил он. Петросян выразил сомнение в том, что поездки именно на футбол будут сильно востребованы у финнов, так как идет агитация не ездить в Россию. Он отметил, что важным стало разъяснение финской стороны о том, что водители рейсовых международных автобусов могут пересекать границу — до этого статус был непонятен.
Финляндия из-за пандемии закрыла границы 19 марта прошлого года. Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Суоми в январе 2021-го. Финское консульство уточнило, что открытие авиасообщения, в том числе из Петербурга, не означает снятия ограничений для туристов. В мае правительство РФ издало распоряжение об изменении жестких запретов на выезд из страны из-за коронавируса. Было, например, отменено правило об однократном выезде, а владение недвижимостью стало причиной для проезда через российские пункты пропуска. Финская сторона, в свою очередь, расширила список тех, кому разрешен въезд в Суоми. Для туристов ограничения в очередной раз продлили до 27 июня.