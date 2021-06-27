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Шведы вернулись из Петербурга с коронавирусом: болельщиков просят изолироваться

Минимум двое из шведских болельщиков вернулись из поездки в Петербург на Евро-2020 с коронавирусом. Управление здравоохранения страны опасается большего и просит остальных не выходить из дома.

«Есть риск привезти с собой инфекцию. Очень важно соблюдать существующие правила карантина. Об этом не в последнюю очередь свидетельствуют события в Финляндии. Мы не хотим распространения инфекции», — заявил государственный эпидемиолог Андерс Тегнель в интервью Dagens Nyheter.

О заражении десятков финских болельщиков, возвращавшихся из Петербурга с матчей Евро-2020, стало известно при пересечении ими границы 22 июня. Как сообщала «Фонтанка», в тот день были выявлены 72 положительные пробы в пограничном пункте пропуска «Ваалимаа» (Торфяновка) и 14 — в пункте пропуска «Нуйямаа» (Брусничное). Большинство сдавших положительный результат — молодые люди из Хельсинки, Пори, Тампере, Миккели, ездившие на футбол. Обеспокоенность ситуацией выразила премьер Финляндии Санна Марин.

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Комментарии (7)

DAE
Дохлые какие-то эти шведы.
Мы тут каждый день ездим в общественном транспорте, ходим на работу и то не заболеваем.
lia12@yandex.ru
Что-то шведы мнительные стали. Год назад границы не закрывали, карантина не было.
shushu
Ранее в таких поездках они могли подцепить чего другое, а вот теперь ковид, никакой романтики.
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