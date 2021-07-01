Органы здравоохранения Финляндии призвали отказаться от поездок в Россию

Ведомство здравоохранения и соцразвития Финляндии THL предупредило об опасности, которая подстерегает финнов к востоку от границы.
«Из-за резко ухудшающейся ситуации с коронарной болезнью в России и мутировавшего коронавируса THL рекомендует пока совсем воздержаться от поездок в Россию. Власти усиливают проверку прибывающих из России пассажиров на границе и направляют на повторный тест через 72 часа. THL также рекомендует избегать контактов с другими людьми в ожидании результатов теста», — говорится в сообщении ведомства от 1 июля.
Ранее днём министерство здравоохранения и соцразвития Финляндии заявило, что из 4500 съездивших в Петербург футбольных болельщиков у 9% выявили коронавирус.