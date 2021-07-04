Зоопарк в Окленде начал вакцинировать животных от COVID-19 экспериментальным препаратом компании Zoetis. Первыми уколы получили тигры, черные медведи, гризли, горные львы и хорьки. Информация об этом появилась на сайте зоосада.
Вакцину одобрило министерство сельского хозяйства США и ветеринары штата Калифорния. Первыми в оклендском зоопарке прививку сделали животным из группы риска. Вакцинация проходит в два этапа.
Компания-разработчик передаст более 11 тысяч доз вакцины почти в 70 зоопарков и ряд организаций, где обитают животные.
В России первую вакцину от коронавируса для животных «Карнивак-Ков» зарегистрировали в конце марта. https://www.fontanka.ru/2021/03/31/69840704/ К COVID-19 наиболее восприимчивы кошачьи, собаки, куньи и человекообразные обезьяны.