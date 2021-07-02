Российские фильмы смогут бороться за главный приз «Золотого глобуса». Премия изменила правила

Голливудская ассоциация иностранной прессы, которая с 1944 года присуждает награды за кино- и телеработы, снова изменила правила вручения премии «Золотой глобус» — информация об этом была опубликована 30 июня на сайте премии. Теперь за звание лучшего фильма могут бороться неанглоязычные кинокартины. Раньше регламент премии предписывал, что лучшим может быть только фильм на английском.
Пересмотреть правила ассоциацию заставил нестандартный случай. В прошлом году американскую драму «Минари» — фильм о корейских эмигрантах в США — не включили в основной конкурс за звание лучшего фильма. Это произошло из-за того, что большинство диалогов в фильме велось на корейском языке. Не помогло и то, что создатели фильма и съемочная группа были американцами, а режиссер Ли Айзек Чун родился в Колорадо и учился в Йельском университете и университете Юты.
Происшествие всколыхнуло волну возмущения в кинематографическом сообществе. Из-за этого Дэниэл Дэ Ким, выходец из Южной Кореи и популярный актер из «Остаться в живых» и «Хорошего доктора», написал в «Твиттере»: «Это точно как мне говорят «катиться к себе на родину», в то время как моя родина — Америка».
Кроме того, теперь за звание лучшего фильма могут бороться и анимационные фильмы, сообщает Los Angeles Times.
Премия вынуждена меняться под напором критики киноиндустрии. Ранее «Фонтанка» писала о том, как Том Круз вернул три врученных ему «Золотых глобуса», а Скарлетт Йоханссон обвинила членов ассоциации в сексизме.