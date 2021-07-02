Российские фильмы смогут бороться за главный приз «Золотого глобуса». Премия изменила правила

Голливудская ассоциация иностранной прессы, которая с 1944 года присуждает награды за кино- и телеработы, снова изменила правила вручения премии «Золотой глобус» — информация об этом была опубликована 30 июня на сайте премии. Теперь за звание лучшего фильма могут бороться неанглоязычные кинокартины. Раньше регламент премии предписывал, что лучшим может быть только фильм на английском.



Пересмотреть правила ассоциацию заставил нестандартный случай. В прошлом году американскую драму «Минари» — фильм о корейских эмигрантах в США — не включили в основной конкурс за звание лучшего фильма. Это произошло из-за того, что большинство диалогов в фильме велось на корейском языке. Не помогло и то, что создатели фильма и съемочная группа были американцами, а режиссер Ли Айзек Чун родился в Колорадо и учился в Йельском университете и университете Юты.

