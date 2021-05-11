Обвиненная в дискриминации премия «Золотой глобус» объявила реформы на фоне возврата Томом Крузом своих наград

WarnerMedia, Netflix и Amazon Studios отказались принимать участие в событиях, связанных с HFPA (Голливудской ассоциацией иностранной прессы) — некоммерческой организацией журналистов и фотографов, которая и присуждает награды «Золотого глобуса». А канал NBC, транслировавший церемонию с 1996 года, отказался это делать.

Премия «Золотой глобус» — в центре скандала. Былые обвинения прессы в нехватке «разнообразия» среди награждаемых достигли апогея. Как стало известно 11 мая, Том Круз вернул три врученных ему «Золотых глобуса» — об этом сообщило издание Variety . Его жест поддержали коллеги. Режиссер Ава ДюВерней высказалась против сексистских, гомофобных и расистских практик исключения, а также харрасмента и предвзятости.

Ранее премию раскритиковала Скарлетт Йоханссон — она припомнила ассоциации сексистские вопросы на границе харрасмента, которые получала от ее членов.



11 мая на сайте HFPA появился график реформы премии, расписанный до августа 2021 года. К этому сроку число членов ассоциации увеличится на 20 человек (сейчас в ней около 90 человек), а в целом в течение следующих 18 месяцев — на 50%. Также в ассоциацию планируется принимать журналистов не только из Калифорнии, но и со всех Соединенных Штатов. Следующая церемония должна пройти в начале 2022 года.



При этом сотрудник Би-би-си Сэм Аси, состоящий в ассоциации, счел странным внезапный характер нападок на премию, в то время как ничего на ней не меняется уже лет 20: его анонимные собеседники-журналисты признались, что видели упомянутую «нехватку разнообразия» в своих кругах уже давно — у них в Голливуде и вправду не было афро-американских коллег.

